RD धीमान बने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त, राजभवन में ली शपथ

हिमाचल में छह महीने से खाली चल रहे मुख्य सूचना आयुक्त का पद अब भर गया (Chief Information Commissioner RD Dhiman) है. पूर्व मुख्य सचिव राम दास धीमान को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है. रविवार को राजभवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ.

कुल्लू के बाशिंग में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में दो की मौत, एक घायल

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बाशिंग में तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को टक्कर मार (Road Accident In Kullu) दी, दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि एक घायल है. घायल का इलाज चल रहा है.

सिरमौर में हेलीपोर्ट के लिए पर्यटन विभाग को भूमि हस्तांतरित, जानिए किस तरह की मिलेंगी सुविधाएं

नाहन के धारक्यारी माहल में हेलीपोर्ट निर्माण (Heliport in Sirmaur) के लिए 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है. इसके निर्माण के लिए 12 से 15 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर सरकार को भेजा गया है. हेलीपोर्ट के बनने से यहां पर लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी.

रामपुर: बागवानों को मिलेगी कीटनाशक पर सब्सिडी, दिखाना होगा उद्यान कार्ड

हिमाचल के शिमला स्थित रामपुर क्षेत्र के बागवानों को अब सेब की कीटनाशक व फफूंद नाशक दवाइयां उद्यान विभाग में सब्सिडी पर मिलेंगी. इससे पहले बागवानों को खुले बाजार से महंगे दाम पर कीटनाशक खरीदने पड़ रहे थे. सब्सिडी पर दवाएं मिलने से बागवानों को बड़ा फायदा होगा. (Subsidy On Pesticides)

एचपीयू में शिक्षकों की भर्ती को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ता सीएम सुक्खू से मिले ,सौंपा ज्ञापन

एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और इन्हें ज्ञापन भी सौंपा. (SFI activists Meet CM Sukhvinder) (SFI activists submit memorandum to CM Sukhu)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जाएंगे मनाली, कल जाएंगे दिल्ली

CM Sukhvinder Singh Sukhu on Manali tour: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मनाली जा रहे हैं. जहां वे कल विंटर कार्निवल का शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर बाद 3 बजे मनाली के लिए रवाना होंगे. मनाली में मुख्यमंत्री कल सुबह के समय हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे. इसके बाद वह कल विंटर कार्निवल का शुभारंभ करेंगे. कल दोपहर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

मंत्री बनने के लिए विधायकों की जारी है सीएम सुक्खू की परिक्रमा, शांडिल भी पहुंचे शिमला

हिमाचल में कांग्रेस की सरकार अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना पाई है. ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर सभी में कफी चर्चाएं चल रही हैं. वहीं, मंत्री बनने के लिए विधायक लगातार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर रहे हैं. सोलन जिले से तीन नाम मंत्री पद के लिए आगे चल रहे हैं. शनिवार को सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल भी सीएम से मिलने पहुंचे. (Dhani Ram Shandil Meet CM Sukhvinder)

हमीरपुर में शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा को दी श्रद्धांजलि, शहादत को किया याद

हमीरपुर में आज कांग्रेस के नेताओं और जिला वासियों द्वारा शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस दौरान उन्होंने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की शहादत को याद किया. (Martyr Captain Mridul Sharma Sacrifice Day)

लिवर ट्रांसप्लांट: जानें कितनी गंभीर होती है यह सर्जरी और कितना हिस्सा किया जा सकता है डोनेट

हमीरपुर में एक बेटी ने पिता को अपने लिवर का हिस्सा दान किया था. अब लिवर ट्रांसप्लांट के बाद पिता और बेटी दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं. वहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉ. आरके अग्निहोत्री ने लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साक्षा की है जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Dr RK Agnihotri on Liver Transplant) (Daughter donated liver to her father in Hamirpur)

शिमला में सड़क क्रॉस कर रहे होमगार्ड के जवान को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत

Truck crushed home guard jawan Shimla: शिमला में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क क्रॉस कर रहे होमगार्ड के जवान को कुचल दिया. जवान की मौके पर ही मौत हो गई. ASP शिमला सुनील नेगी ने पुष्टि करते हुए कहा कि इस हादसे को लेकर बालूगंज थाना में IPC की धारा 279 व 304ए के FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: MANDI: कोहरे और धुंध में गाड़ी चलाते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान