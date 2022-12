हिमाचल में बिजली विभाग के 32 दफ्तरों को बंद करने का सरकार का फैसला सही: हीरा लाल वर्मा

बिजली बोर्ड में भी बीते छह माह में जयराम सरकार ने 32 बड़े दफ्तर खोले गए थे. जबकि इनकी जरूरत नहीं थी. ऐसे में सरकार के आदेशों का पालन करते हुए बिजली बोर्ड ने इन दफ्तरों को बंद कर दिया है. वहीं, बिजली बोर्ड के कर्मचारी दफ्तरों को डी नोटिफाई करने के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं. (Electricity Department in Himachal)

MANDI: तरोट गांव में 50 वर्षीय व्यक्ति ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन, इलाज के दौरान मौत

मंडी जिले के तरोट गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. जिसके बाद परिजनों द्वारा तुरंत उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक पहुंचाया गया. जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जहरीले पदार्थ का सेवन गलती से हुआ या किसी अन्य वजह से ये जानने के लिए पुलिस जांच में जुट गई है. (Tarot village mandi)

Ranabagh Aani Car Accident: आनी के रानाबाग में खाई में गिरी कार, हादसे में 2 की मौत

Ranabagh Aani Car Accident: हिमाचल के जिला कुल्लू में आनी उपमंडल में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई. हादसा उपमंडल में नगान-कुंगश मार्ग पर रानाबाग के पास हुआ है. यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतर कर खाई में जा गिरी. खाई में गिरकर कार एक पेड़ पर लटक गई. वहीं, मरने वाला एक 23 साल का युवक और 10 साल का बच्चा बताया जा रहा है. (Road Accident in Kullu)

शिमला में फूड फेस्टिवल: पर्यटकों और स्थानीयों को खूब भा रहे हिमाचली व्यंजन

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगाए गए फूड फेस्टिवल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की खूब भीड़ उमड़ रही है. पर्यटकों और स्थानीय लोगों को स्वयं सहायता समूह की महिला द्वारा बनाए जा रहे हिमाचली व्यंजन काफी पसंद आ रहे हैं. (Local people and tourists enjoy Himachali cuisine) (Food Festival at Ridge Shimla)

हिमाचल में कोविड वैक्सीन की कमी, राज्य ने केंद्र से उठाया मामला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

Covid vaccine shortage in Himachal: हिमाचल प्रदेश में कोराना की चौथी लहर से निपटने के लिए कोविशील्ड की एक भी डोज नहीं बची है, जबकि कोवैक्सीन की भी भारी कमी है. कोविड से लड़ने की तैयारियों को लेकर मंगलवार को हुई मॉकड्रिल में वैक्सीन की कमी उजागर हुई. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में वैक्सीन की कमी है, इसको लेकर केंद्रीय नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल से बात की गई है.

खनन माफिया के खिलाफ एक्शन मोड में ऊना पुलिस, 5 टिप्पर किए जब्त

जिला ऊना में खनन माफिया के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का चाबुक लगातार चल रहा है. इसी के तहत संतोषगढ़ क्षेत्र में ऊना पुलिस ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. डीएसपी ऊना अंकित शर्मा और थाना प्रभारी संजीव कुमार की अगुवाई में मंगलवार देर रात पुलिस की छापेमारी के दौरान अवैध खनन में जुटे पांच टिप्परों पर पुलिस ने कार्रवाई की है. (illegal mining in Una)

MANDI: शिकारी माता मंदिर में धारा 144 लागू, जानें वजह

आगामी दिनों में मंडी की ऊंची वाली पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सराज में प्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर में धारा 144 लगा दी गई है और सभी स्थानीय लोगों और पर्यटकों को वहां पर जाने से सख्त मनाही की है ताकि बर्फबारी के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे. साथ में आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. (Section 144 imposed in Shikari Mata Temple)

MANALI: नए साल के जश्न पर ट्रैफिक ने रोकी पर्यटकों की चाल, हर तरफ बस जाम ही जाम

हिमचल की पर्यटन नगरी मनाली में नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. जिससे शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में जाम की स्थिति पैदा हो गई है. इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटक भी परेशान हो रहे हैं. वहीं, मनाली में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए 100 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं.(Crowd of Tourists in Manali) (Traffic Jam in Manali)

MANDI: सराज के बागाचुनौगी में खाई में गिरी कार, तीन घायल

जिला मंडी में थुनाग के बागाचुनौगी में सड़क हादसा हुआ है. यहां पर बुधवार की सुबह 4 बजे एक कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. जिसके कारण तीन लोग घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. वहीं, स्थानीय प्रशासन की ओर से हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर घायलों को पांच-पांच हजार की फौरी राहत दी है. (Car fell into ditch in Bagachanogi) (Accident in Seraj)

KINNAUR: उरणी में भूस्खलन के बाद पुलिस तैनात, नहीं थम रहा लैंडस्लाइड का सिलसिला

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के उरणी इलाके में भूस्खलन का सिलसिला थम नहीं रहा है. आज सुबह फिर लैंडस्लाइड ने वाहनों की चाल को कुछ समय के लिए रोक दिया. प्रशासन ने मलबा हटा तो दिया, लेकिन बड़े वाहनों को रोका गया है. वाहनों की आवाजाही के लिए पुलिस को तैनात किया गया है.(landslide in kinnaur)

