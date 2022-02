अगले 5 साल में होगा मेट्रो का विस्तार, कई शहरों में शुरू होगी मेट्रो सेवा

अगले 5-6 साल में यूपी, महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में मेट्रो सर्विस शुरू हो जाएगी. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि उन्हें राज्यों से मेट्रो परिवहन से संबंधित 16 प्रस्ताव मिले हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Punjab assembly election 2022: पंजाब में सीएम जयराम ने चुनावी सभाओं को किया संबोधित, कांग्रेस पर लगाए ये आरोप

पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab assembly election 2022) को लेकर भाजपा जोर-शोर से प्रचार-प्रसार में जुटी है. इसी कड़ी में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पंजाब दौरे पर हैं. मोहाली में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सीएम जयराम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया. सीएम जयराम ठाकुर ने इस दौरान पंजाब की कांग्रेस सरकार (Congress government of Punjab) पर जमकर निशाना साधा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना में भाजपा की बैठक में वीरेंद्र कंवर और सतपाल सत्ती ने की शिरकत, पंजाब विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता संभालेंगे मोर्चा

ऊना में भाजपा की बैठक शुक्रवार को जिला मुख्यालय के करीब एक निजी होटल में (BJP meeting organized in Una district ) आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने की, जबकि कृषि मंत्री वीरेंद्र कवर और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे. इस दौरान आला नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनावों (punjab assembly election 2022) को लेकर चर्चा की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में चिकित्सकों की हड़ताल से प्रभावित हुईं स्वास्थ्य सेवाएं, मरीज हुए परेशान

हिमाचल में चिकित्सकों की हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं. मरीज परेशान हो रहे हैं. उन्हें इलाज के लिए (HP Docters On Pen Down Strike) लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. शुक्रवार को हड़ताल का दूसरा दिन है और आज भी मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वहीं, चिकित्सकों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वह अपनी हड़ताल इसी तरह जारी रखेंगें. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हमीरपुर में चिकित्सकों की हड़ताल से मरीज बेहाल, प्रशिक्षु डॉक्टरों की पढ़ाई भी हो रही प्रभावित

हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही. डॉक्टरों की हड़ताल से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर (doctors pen down strike in hamirpur) में प्रशिक्षु डॉक्टरों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के फैकल्टी प्रोफेसर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, सीएम जयराम ने दी श्रद्धांजलि

सीएम जयराम ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि (deen dayal upadhyay death anniversary) अर्पित की है. पंडित उपाध्याय भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य थे, वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई थी और इस पार्टी को बनाने का पूरा कार्य उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर किया था. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सिरमौर में बिजली व्यवस्था होगी अधिक सुदृढ़, 33 केवी के बनेंगे 12 नए सब स्टेशन : सुखराम चौधरी

औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब व पांवटा साहिब में 220 केवी के दो सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे तो वहीं, जिले में 33केवी के 12 सब स्टेशन (Electricity Substation in Sirmaur) भी स्वीकृत किए गए हैं. बता दें कि सिरमौर के पांवटा साहिब व कालाअंब में औद्योगिक क्षेत्र भी हैं और बिजली के क्षेत्र में नए सुधार (Electricity system in Sirmaur) होने से उद्योगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

भक्तों के लिए पूर्ण रूप से खुला मां चिंतपूर्णी का दरबार, अब श्रद्धालुओं में बंटेगा चरणामृत और प्रसाद

कोरोना के चलते मां चिंतपूर्णी के दरबार में (Mata Chintpurni temple in una) श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई सभी बंदिशें अब हट गई हैं. दरअसल अब माता चिंतपूर्णी का दरबार पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है. वहीं, अब मंदिर में श्रद्धालुओं को (Chintpurni temple fully open for devotees) चरणामृत और प्रसाद भी दिया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बर्फबारी के बाद किन्नौर में जनजीवन सामान्य, जिले में सभी सड़कें बहाल

बर्फबारी के बाद किन्नौर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा जिले की 73 पंचायतों के सड़क सम्पर्क मार्गों को बहाल (All roads restored in Kinnaur) कर दिया गया है. जिसके बाद जिले में हालात सामान्य हो गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना शहर में जलभराव की समस्या जल्द होगी दूर, 5 प्रमुख नालों का होगा चैनेलाइजेशन

छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना शहर की महत्वाकांक्षी वर्षा जल निकासी योजना के तहत शुरू हुए कार्य के दूसरे चरण विधिवत (rain water drainage scheme launched in Una) पूजा अर्चना कर रामपुर रोड़ के निर्माण कार्य का शुभारभ किया. ऊना शहर की ड्रेनेज परियोजना के तहत 5 प्रमुख नालों को चैनेलाइज करने (Channelization of drains in Una) का खाका तैयार किया गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा 22.48 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

