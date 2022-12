अंबुजा कंपनी के गेट पर इकट्ठे हुए ट्रक ऑपरेटर, सरकार को ही आगामी कदम उठाने की कही बात

हिमाचल में अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद होने से कर्मचारियों और ट्रक ऑपरेटरों के भविष्य पर तलवार लटक चुकी है. ऐसे में आज दाड़लाघाट में 8 ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी ने एक मंच पर आकर बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की है. उन्होंने सरकार को ही आगामी कदम उठाने की बात कही है. (Darlaghat Truck Operators Meeting) (Ambuja Cement Plant Darlaghat) (Ambuja cement Plant Closed in Himachal)

KINNAUR: टापरी समीप छोलटू पुल के नीचे मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

जिला किन्नौर में टापरी समीप छोलटू पुल के नीचे आज सुबह एक शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस मौत के कारणों का पता लगा रही है. (Dead body found in kinnaur under Choltu Bridge)

भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए CM सुखविंदर सिंह, कांग्रेस विधायक भी चले पैदल

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज 100 दिन पूरे हो गए. वहीं, हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह भी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए. (Sukhvinder Singh participated in Bharat Jodo Yatra)

MANDI: हनुमान घाट में स्थापित हुआ ग्रीन क्रिमेटोरियम, जनता को प्रदूषण से मिलेगी राहत

नगर निगम मंडी द्वारा अमेरिका में बसे शहर के निवासी समाजसेवी डॉ. पुष्प कपूर व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से मंडी के हनुमान घाट पर बने मोक्षधाम में ग्रीन क्रिमेटोरियम का निर्माण किया जा रहा है. लगभग 20 दिन पहले इसका कार्य शुरू किया गया था जो अब अंतिम चरण में है. बता दें कि ग्रीन क्रिमेटोरियम से शवदाह आधी लकड़ियों से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो सकेगा.(Green crematorium constructed in Hanuman Ghat)

कुल्लू के मातृ शिशु खंड में हुए 1239 प्रसव और 219 सिजेरियन, अलग भवन मिलने से हुआ फायदा

कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में बने मातृ शिशु खंड से मां और बच्चे दोनों को लाभ मिल रहा है. यहां पर पांच महीने पहले ही मातृ शिशु खंड अलग से बनाया गया था जिससे ओपीडी के साथ इंडोर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. (Mother Child Section in Kullu Regional Hospital) (Kullu Regional Hospital) (Separate Mother Child Section in Kullu Hospital)

धर्मशाला कॉलेज में लगेगी देव आनंद की वर्षों पुरानी फोटो, यहां से पढ़ाई कर गए थे बॉलीवुड

हिमाचल के धर्मशाला कॉलेज में स्वर्गीय देव आनंद की फोटो लगाई जाएगी. कॉलेज प्रशासन को देव आनंद की प्राचीन फोटो उनके कॉलेज सहपाठी कर्नल रामेश्वर सिंह पठानिया के बेटे कर्नल डीएस पठानिया ने उपलब्ध करवाई है. जिसे अब धर्मशाला कॉलेज के स्टाफ रूम में लगाया जाएगा. बता दें कि ये फोटो वर्ष 1939 का है. (Dev Anand Photo will be installed in Dharamshala College)

KANGRA: तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा से मिलने मैक्लोडगंज पहुंचे धर्मगुरु तकलुंग चेतुल राप्टेन

तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा स्कूल के प्रमुख धर्मगुरु तकलुंग चेतुल रिंपोछे इन दिनों बौद्ध नगरी मैक्लोडगंज के भ्रमण पर हैं और वीरवार को तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की. (Taklung Rinpoche reached McLeodganj) (Taklung Rinpoche meet Dalai Lama)

करसोग में सवालों के घेरे में उठाऊ पेयजल योजना, पानी सप्लाई बाधित होने से लोग परेशान

मंडी जिले में करसोग उपमंडल की परलोग-माहुंनाग उठाऊ पेयजल योजना से करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी लोगों को पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है. 18 दिन बाद पेयजल लाइन की रिपेयर हुई तो अब बिजली की कम वोल्टेज का तर्क देकर पेयजल योजना से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

मंडी शहर में अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं, नगर निगम की ओर से दी गई अंतिम चेतावनी

नगर निगम मंडी शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है. अनाधिकृत रूप से कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. नगर निगम के कर्मचारी शहर में माइक लेकर दुकानों से बाहर सामान न रखने व अनाधिकृत जगह पर रेहड़ियां न लगाने की अपील कर रहे हैं. (Encroachment in Mandi city)

जयपुर में सीएम सुखविंदर सिंह का बयान: विधानसभा सत्र के बाद होगा कैबिनेट का विस्तार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को जयपुर पहुंचे. वह आज (Sukhvinder Singh Sukhu will join Bharat Jodo Yatra) दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे. हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी सीएम के साथ ही आए. इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि विधानसभा सत्र के बाद ही कैबिनेट का गठन किया जाएगा.

