Priyanka Gandhi rally in Himachal: हरोली में भाजपा पर बरसीं प्रियंका गांधी, कहा- सत्ता में रहना BJP का सिद्धांत

प्रियंका गांधी ने ऊना जिले के हरोली के कांगड़ मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रैली को संबोधित किया. इस दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला. (Priyanka Gandhi rally in Himachal) ( Priyanka Gandhi on bjp government)

जेपी नड्डा का राजनीतिक सफर: छात्र राजनीति से लेकर बीजेपी का अध्यक्ष बनने तक

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रचार में भाजपा-कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है. ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की कमान संभालने वाले हिमाचली जेपी नड्डा के सामने अपने-घर को जीतना काफी अहम होगा. क्योंकि उनकी राजनीतिक चालों को भेदने में कुछ समय से विपक्ष फेल रहा है. एक नजर जेपी नड्डा के राजनीतिक सफर पर.(JP Nadda in the Indian Politics )

55,92,828 मतदाता चुनेंगे नई सरकार, युवाओं के हाथ में नेताओं की किस्मत की चाबी

हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को प्रदेश में मतदान होना है. ऐसे में हिमाचल में 55,92,828 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे. बता दें कि हिमाचल में कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष, 27,37,845 महिला और 38 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. (Himachal Assembly Election 2022) (Voters in Himachal)

JP Nadda Rally in Himachal: रामपुर में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, बोले- कांग्रेस ने लोगों को किया गुमराह

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचार मैदान में डटे हुए हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिमला के रामपुर में रैली को संबोधित करते हुए. इस दौरान रामपुर से भाजपा प्रत्याशी कौल सिंह नेगी के पक्ष में प्रचार करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. (himachal assembly election 2022) (JP Nadda Rally in Himachal ) (JP Nadda rally in rampur) ( jp Nadda on congress)

कृपाल परमार से पीएम मोदी की बात होना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं: प्रेम कुमार धूमल

हिमाचल प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए बागी उम्मीदवार मुसीबत बन गए हैं. कई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की बागियों से ही आमने-सामने की लड़ाई है तो कई जगहों पर बागियों ने पार्टी के जीत का गणित बिगाड़ दिया है. इसी कड़ी में भाजपा के बागी नेता कृपाल परमार को पीएम मोदी के फोन किया था, जिससे प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है. अब मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी प्रतिक्रिया दी है. (PM Modi call rebel BJP leader Kripal Parmar) (Dhumal reaction on PM call to Kripal Parmar)

भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र केवल जुमला पत्र: राजीव शुक्ला

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और सांसद राजीव शुक्ला ने भाजपा के मेनिफेस्टो को जुमला करार दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2017 के ही वादों को घुमा फिराकर पेश किया है. यही नहीं उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट किया है. (Rajeev Shukla on BJP Manifesto 2022) (Himachal Assembly Election 2022) (Rajeev Shukla said BJP copied congress Manifesto)

सुजान है सुजानपुर के लोग विनाश की राजनीति का करेंगे बहिष्कार: धूमल

सुजानपुर के लोग सुजान हैं और विनाश की राजनीति का बहिष्कार करेंगे. यह बात पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कही. वहीं, रणजीत सिंह ने राजेंद्र राणा पर तीखा हमला भी बोला. (BJP candidate from Sujanpur Captain Ranjit Singh) (Prem Kumar Dhumal rally in Sujanpur)

सोलन में कांग्रेस कार्यालय में वोट मांगने पहुंचे जेपी नड्डा, देखें वीडियो

जेपी नड्डा के जनसंपर्क के दौरान मॉल रोड पर स्थित कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वोट मांगे. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के उम्मीदवार धनीराम शांडिल के नाम का टेंपलेट नड्डा को थमा दिया. (jp nadda reaching Congress office) (solan assembly seat)

जो कांग्रेस का किसान, वही भाजपा का भी, ये घोषणा पत्र है या कॉपी पेस्ट

हिमाचल चुनाव में राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के प्रति कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस (Himachal BJP Congress manifesto Copy Paste) के घोषणा पत्र में फ्रंट पेज पर जिस किसान की फोटो है. उसी किसान की फोटो भाजपा के संकल्प पत्र में पेज नंबर 18 पर भी है. ऐसे में किसान की फोटो वाले मसले पर ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कॉपी पेस्ट हुआ है. पढे़ं बड़ी खबरें..