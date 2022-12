आज सीएम सुखविंदर सिंह सचिवालय में लेंगे बैठक, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री भी रहेंगे मौजूद

आज सीएम सुखविंदर सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सचिवालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे. उसके बाद अफसरों की बैठक लेंगे. वहीं, सीएम आज कई महत्वपूर्ण ले सकते हैं. (CM Sukhwinder will go to secretariat today)

सुनील शर्मा बिट्टू मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नियुक्त, डीएसपी बिन्नी मिन्हास को भी अहम जिम्मेदारी

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील शर्मा बिट्टू को मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है. प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की सुरक्षा का जिम्मा डीएसपी बिन्नी मिन्हास संभालेंगे.

शपथ ग्रहण के बाद शिमला के बालिका आश्रम पहुंचे CM सुक्खू, दिए 51 हजार

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार शिमला में टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम का दौरा किया. इस दौरान सीएम ने आश्रम में बालिकाओं को मिठाइयां वितरित कीं. इस मौके पर सीएम सुक्खू ने बालिकाओं को एक लक्ष्य तय कर उसे प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने का परामर्श दिया.

मंडी की जनता ने परिवारवाद को नकारा, इन दो नेताओं को करना पड़ा हार का सामना

मंडी जिले में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों को परिवारवाद की वजह से हार झेलनी पड़ी है. करसोग में कांग्रेस को परिवारवाद की वजह से करारी हार झेलनी पड़ी. वहीं, जिले के तहत धर्मपुर सीट पर भाजपा ने दिग्गज नेता महेंद्र सिंह के पुत्र रजत ठाकुर को टिकट दिया था. जिस कारण भाजपा को धर्मपुर सीट गंवानी पड़ी है. पढ़ें पूरी खबर.(Congress lost from Karsog seat) (BJP lost from Dharampur seat) (Himachal Election 2022)

पिता कारगिल युद्ध में हो गए थे शहीद, बेटे ने लेफ्टिनेंट बनकर बढ़ाया क्षेत्र का मान

हिमाचल में मंडी के जोगिंदरनगर मंडल के रोहित ठाकुर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं. जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. बता दें कि लेफ्टिनेंट रोहित ठाकुर के पिता नंद लाल कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे. जिसके बाद रोहित ठाकुर में भी भारतीय सेना में जाने का जज्बा पैदा हुआ और वर्ष 2013 में वे सेना में भर्ती हुए. (Rohit Thakur of mandi become lieutenant in Army) (Lieutenant Rohit Thakur of Jogindernagar)

हिमाचल में सुक्खू के नाम घनी मूंछ वाले पहले CM का खिताब, ये हैं वो CM जिन्होंने नहीं रखीं मूंछें

हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है. प्रदेश के इतिहास पहली बार घनी मूंछों वाला कोई मुख्यमंत्री बना है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ लेते ही प्रदेश को पहली बार कोई घनी मूंछों वाला मुख्यमंत्री मिला है. हालांकि इससे पहले के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मूंछें रखते थे, लेकिन वे हल्की मूंछें रखते थे. (CM of Himachal with mustache) (Himachal new CM Sukhvinder Singh Sukhu)

PM मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी बधाई, बोले: केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग मिलेगा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट करके बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, 'हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई. मैं हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन देता हूं. (pm modi congratulated sukhvinder singh sukhu)

पिता चलाते थे नेताओं और अधिकारियों की गाड़ी, अब बेटे सुक्खू ने थामा हिमाचल का स्टेयरिंग

हिमाचल के नए सीएम का ऐलान हो गया है. जिला हमीरपुर के नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस आलाकमान द्वारा सीएम नियुक्त किया गया है. ऐसे में उनके क्षेत्र में खुशी की लहर है. साथ ही उनकी मां भी उनके सीएम बने से बेहद प्रसन्न है. बता दें प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं, जो अपने बचपन के दिनों में गरीबी देख चुके हैं. उनके बारे में और अधिक जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर. (Himachal new CM Sukhvinder Singh Sukhu) (Sukhvinder Singh Sukhu Family Background)

पिता के CM बनने पर सुक्खू की बेटियां खुश, कहा- जनता से किए सभी वादों को पूरा करे कांग्रेस

हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है. ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू की दोनों बेटियों ने प्रदेश की जनता का उन्हें जिताने और सीएम बनाने के लिए आभार प्रकट किया है. (New CM Sukhvinder Singh Biography) (Sukhvinder Singh Sukhu Daughters)

हिमाचल में रहेगा मौसम साफ, देश में ऐसा रहेगा weather

अगले 24 घंटों के दौरान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी तट पर 1 या 2 जगहों पर बारिश हो सकती है. लक्षद्वीप और कर्नाटक में मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात करें तो यहां अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा.(WEATHER UPDATE OF HIMACHAL PRADESH)

ये भी पढ़ें: ऐसे हुई सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री की ताजपोशी