कुल्लू: पतलीकुहल में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान पंजाब व चंडीगढ़ के युवकों से 22 ग्राम हेरोइन बरामद (Heroin recovered in Kullu)की है. पुलिस ने हेरोइन को अपने कब्जे में लिया और तीनों को गिरफ्तार किया (Three arrested with heroin in Kullu)गया. तीनों युवकों को अब अदालत में पेश करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पतलीकुहल में पुलिस की टीम नाकाबंदी पर मौजूद थी. इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ नंबर की एक कार को जांच के लिए रोका.

पुलिस को देखकर तीनों युवक घबरा गए जब तीनों युवकों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 22 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. पुलिस ने तुरंत तीनों लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि तीनों युवकों से इस बात की पूछताछ की जा रही है कि वह हेरोइन कहां से खरीद कर लाए थे और मनाली में किसे बेचने के लिए जा रहे थे.

वहीं, नशा तस्करी से जुड़े लोगों पर कुल्लू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. गुरदेव शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों की पहचान पवन कुमार निवासी मोगा पंजाब, राजू सिंह निवासी चंडीगढ़ और तीसरे आरोपी की पहचान फिरोज खान निवासी चंडीगढ़ के तौर पर हुई.

