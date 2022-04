कुल्लू: कुल्लू में 82 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के द्वारा जहां कुछ नई सड़कों का निर्माण किया (PWD to build New roads in Kullu) जाएगा. वहीं, पुल और कुछ सड़कों पर भी टारिंग की (Tarring of roads in kullu) जाएगी. इसके अलावा पुरानी सड़कों की एनुअल सर्विस का काम भी इस साल पूरा किया जाएगा. लोक निर्माण विभाग के द्वारा साल 2022 और 23 की वार्षिक योजना को तैयार किया गया है. अब जल्द इस काम को शुरू किया जाएगा.

लोक निर्माण विभाग कुल्लू सर्कल के अधीक्षण अभियंता केके शर्मा ने बताया कि 62 किलोमीटर सड़क पर नालियां बनाने का काम भी किया जाएगा.इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में डेढ़ किलोमीटर जीप योग्य सड़क भी बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि योजना के तहत 28 किलोमीटर सड़क पर सोलिंग की पहली परत बिछाई जाएगी,जबकि दूसरे जगह पर योजना के तहत 48 किलोमीटर सड़क पर सोलिंग की दूसरी परत चढ़ाई जाएगी.

कुल्लू में नई सड़कों का निर्माण.

शर्मा ने बताया कि इस साल 70 किलोमीटर सड़क पर टारिंग (Patch work of roads in kullu) करने का लक्ष्य रखा गया हऔर 106 किलोमीटर सड़क पर एनुअल सर्विसिंग भी की जाएगी, ताकि यहां से लोगों को आने-जाने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कुल्लू के पर्यटन स्थलों पर सड़कों की स्थिति को बेहतर करने के लिए एक योजना बनाकर प्रदेश सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी गई है.