कुल्लू: जिला कुल्लू में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 18 ग्राम चरस बरामद कर गिरफ्तार किया है. वहीं आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू पुलिस की टीम ऊझी घाटी के तांदला जीरो प्वाइंट पर मौजूद थी. उसी दौरान पुलिस की टीम ने सोयल के पास चुन्नी लाल गांव सोयल डॉ. कराड़सू जिला कुल्लू उम्र 35 वर्ष को सामने से आते हुआ देखा. (One arrested with Charas in Kullu) ( charas recovered in Kullu)

पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गया: आरोपी सामने पुलिस टीम को देखकर घबरा गया और वो पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा. पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 1 किलो 18 ग्राम चरस बरामद की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. अब उसे अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड मांगी जाएगी, ताकि आरोपी पूछताछ कर और मामलों का खुलासा किया जा सके. (More than one kg charas recovered in Kullu) (Arrested with Charas in Kullu)

