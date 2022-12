मनाली माल रोड पर DJ की धुन पर थिरक रहे सैलानी

मनाली: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में जहां क्रिसमस का त्योहार लाखों की संख्या में पर्यटकों ने मनाया. वहीं, अब नए साल के जश्न के लिए भी लगातार पर्यटकों का मनाली आना जारी है. ऐसे में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए मनाली के माल रोड में डीजे की व्यवस्था भी की गई है और हजारों की संख्या में पर्यटक डीजे की धुन पर भी थिरक रहे हैं. ऐसे में यह हजारों की भीड़ कहीं कोरोना संक्रमण को आमंत्रण तो नहीं दे रही है. (Corona in Himachal) (new year celebration on manali mall road) (new year celebration in Himachal)

हालांकि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कोरोना के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन आए दिन बाहरी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट के चलते केंद्र सरकार चिंता में पड़ गई है. ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रदेश स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नई दिशा निर्देश जारी किए हैं. अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण की प्रदेश में क्या स्थिति रहती है और कोरोना संक्रमण अगर बढ़ता है. तो प्रदेश सरकार किस तरह के नए नियमों को प्रदेश में लागू करती है.

फिलहाल हजारों की भीड़ नया साल मनाने के लिए मनाली पहुंच रही है और बिना मास्क व सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए पर्यटक विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूम रहे हैं. बुधवार रात के समय भी मनाली प्रशासन के द्वारा पर्यटकों के लिए माल रोड पर डीजे की व्यवस्था की गई और यहां पर भी हजारों पर्यटक डीजे की धुन पर देर रात तक झूमते रहे. ऐसे में मनाली के पर्यटन कारोबारी हजारों की भीड़ को देखकर काफी खुश है. पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि क्रिसमस की तरह नए साल का जश्न भी उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और उनके कारोबार को भी इससे काफी लाभ मिलेगा.

ये भी पढ़ें- Snowfall In Shimla: पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फबारी, खुशी से झूम उठे सैलानी