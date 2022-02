कुल्लू : विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्राथमिकताओं के तहत कई निर्माण कार्यों को मंजूरी मिल चुकी, तो कई कार्य निर्माणाधीन है. ऐसे में कुछ कार्य ऐसे भी जिनकी अभी डीपीआर तैयार नहीं हुई.

कुल्लू सदर विधायक सुंदर ठाकुर ने विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया कि वह जल्द उन योजनाओं की डीपीआर तैयार (DPR not ready in Kullu)करें, ताकि उन पर भी काम शुरू किया जा सके. पत्रकार वार्ता (PC of Kullu Sadar MLA)को संबोधित करते हुए विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि नाबार्ड के तहत करोड़ों रुपए की योजनाओं के कार्य शुरू हो चुके ,तो कई योजनाओं के लिए नाबार्ड के तहत बजट का भी प्रावधान ,लेकिन कुछ कार्यों में डीपीआर बनाना अभी शेष है.

ऐसे में विभाग के अधिकारी आउट सोर्स के माध्यम से इन डीपीआर को तैयार करें ताकि नाबार्ड का पैसा इन सभी योजनाओं पर जल्द खर्च किया जा सके.विधायक सुंदर ठाकुर का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्राथमिकता के तहत कई सड़कें व सिंचाई योजनाओं के कार्य उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है.नाबार्ड के माध्यम से कई योजनाओं का कार्य किया जाना, लेकिन अधिकारी कोरोना संकट का बहाना बनाकर डीपीआर बनाने में देरी कर रहे. जिसका सीधा असर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर हो रहा है.

ये भी पढ़ें :हिमाचल में रेलवे विस्तार पर काम कर रही सरकार: जयराम ठाकुर