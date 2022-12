डॉग स्क्वायड को ग्रैंड फेयरवेल

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डा की सुरक्षा में तैनात सैम और मैक्स नाम के डॉग अब रिटायर हो गए हैं. गुरुवार को इन दोनों डॉग को ग्रैंड फेयरवेल दिया (Farewell given to Dog Squad at Bhuntar Airport) गया. एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ते में तैनात सैम और मैक्स 2014 से भुंतर एयरपोर्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे थे. 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद वीरवार को सैम और मैक्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विदाई पार्टी दी.

सैम और मैक्स का ग्रैंड फेयरवेल- रिटायरमेंट के मौके पर सैम और मैक्स को फूलों की माला पहनाई गई और वहां मौजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक ने उनका आभार जताया. इस ग्रैंड फेयरवेल में दोनों के लिए रेड कार्पेट से लेकर केक तक की व्यवस्था की गई थी. इस विदाई पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने सैम और मैक्स को उनके काम के लिए ग्रैंड सैल्यूट किया. इसके बाद दोनों को एक जीप में बिठाया गया जिसे वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रस्सी से खींचा और इस फेयरवेल को यादगार बनाया

भुंतर में डॉग स्क्वायड को दी गई ग्रैंड फेयरवेल.

टनकपुर में हुई थी दोनों की ट्रेंनिंग: लैब्राडोर नस्ल के सैम और मैक्स का जन्म 2012 में हुआ था और 2013 में इन्हें चंड़ीगढ़ से खरीदकर बीएसएफ के टनकपुर डॉग ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया था. जिसके बाद 2014 से भुंतर एयरपोर्ट में इनकी सेवाएं शुरू हुई थीं. 9 साल तक भुंतर एयरपोर्ट पर अपनी बेहतरीन सेवाएं देने के बाद गुरुवार को दोनों रिटायर हुए हैं. (Dog Squad Farewell at Bhuntar Airport).

अब जैकी-रॉकी संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा: सैम और मैक्स की जगह अब जैकी और रॉकी भुंतर एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे. नए डॉग्स जैकी और रॉकी का भी सुरक्षा दस्ते में आने पर सुरक्षाकर्मियों और एयरपोर्ट प्रबंधन ने स्वागत किया. CISF के रांची स्थित ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण के बाद इन्हें सुरक्षा दस्ते में शामिल किया गया है. मैक्स और सैम के साथ 2 डॉग हैंडलर एमोपन्ना और संजीव भी 2014 से यहां पर सेवाएं दे रहे (Dog Squad Farewell at Bhuntar Airport) हैं. अब डॉग स्क्वायड का सेवाकाल पूर्ण होने के बाद डॉग हैंडलर की सेवाएं भी अन्य जगह पर ली जाएंगी. जैकी और रॉकी के साथ 2 अन्य डॉग हैंडलर भी भुंतर एयरपोर्ट पर तैनात हो गए हैं. (New Dog Squad Jackie Rocky at Bhuntar Airport).

ग्रैंड सैल्यूट के बाद में केक काटकर दी गई विदाई.

भुंतर एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विस्फोटकों की जांच में अथवा किसी आपराधिक घटना में सुराग के लिए डॉग स्क्वायड में शामिल डॉग्स को कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है. उसके बाद ही उनकी सेवाएं ली जाती हैं. एयरपोर्ट जैसी जगहों पर डॉग स्क्वायड सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं. कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पर तैनात सैम और मैक्स सेवानिवृत हो गए हैं. अब उनकी जगह जैकी और रॉकी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे.

