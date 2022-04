कुल्लू: बुधवार को मंडी में आम आदमी पार्टी का रोड शो हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे. हिमाचल में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सक्रियता ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. इस बीच बयानों का दौर भी जारी है. बीजेपी के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने (Maheshwar Singh on AAP) चुटकी लेते हुए आम आदमी पार्टी की तुलना नई दुल्हन से की है. महेश्वर सिंह ने कहा कि जब गांव में कोई नई दुल्हन आती है तो उसे देखने के लिए पूरे गांव के लोग आते हैं, लेकिन दुल्हन के कामकाज के बारे में बाद में पता चलता है.

महेश्वर सिंह ने कहा कि ऐसा ही कुछ इन दिनों आम आदमी पार्टी (Aap road show in mandi) के साथ भी हो रहा है. आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में नई दुल्हन (AAP is like new bride) की तरह है और नई दुल्हन की तरह यह भी लोगों को कुछ समय के लिए ही आकर्षित कर पाएगी. महेश्वर सिंह का कहना है कि पंजाब में लोग राजनीतिक दलों के झूठे आश्वासनों से तंग आ चुके थे. ऐसे में उन्हें तीसरे विकल्प की तलाश थी. आम आदमी पार्टी को पंजाब में जनता का सहयोग मिला और वे सरकार बनाने में सफल रहे.

पूर्व विधायक महेश्वर सिंह.

अब 'आप' की सरकार पंजाब की जनता से किए वादों को पूरा कर पाएगी या नहीं, ये भविष्य के गर्त में छिपा है. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party Himachal) के नेताओं का कहना है कि हिमाचल में उसकी टक्कर बीजेपी के साथ है. महेश्वर सिंह ने इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार के कामों को देखते हुए हिमाचल में लगातार दूसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनना तय है.

