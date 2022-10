कुल्लू: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर जिला कुल्लू के उपमंडल आनी में भाजपा व कांग्रेस की बागियों ने मुश्किलें बढ़ा दी है. दोनों ही पार्टियों में नेताओं ने बगावत की है. जिसके चलते दोनों दलों के प्रत्याशियों की आनी विधानसभा चुनावों में मुश्किल बढ़ गई हैं. ऐसे में अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और भाजपा बागी नेताओं को मनाने में कितना सफल होती हैं. (Himachal Assembly Election 2022) (BJP trying to convince Rebels Leaders in Anni) (Congress trying to convince Rebels Leaders in Anni)

आनी विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर भाजपा ने लोकेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. जबकि वर्तमान विधायक किशोरी लाल सागर का टिकट कट गया है. ऐसे में किशोरी लाल सागर ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक आयोजित की और समर्थकों के निर्णय पर उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया.

वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी यहां से बंसीलाल को चुनावी मैदान में उतारा है. जिससे नाराज होकर पूर्व में प्रत्याशी रहे परसराम ने पार्टी से बगावत कर ली और आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद गए. आजाद प्रत्याशी परसराम को आनी विधानसभा क्षेत्र में जिला कुल्लू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर का भी समर्थन मिल रहा है. वहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी बंसीलाल के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष युपेंद्रकांत मिश्रा हैं. (Rebels Leaders in Anni) (BJP Candidate list from Anni) (Congress Candidate list from Anni)

हालांकि यहां पर दोनों से बागी हुए नेताओं को पार्टी के द्वारा मनाने का दौर जारी है, लेकिन बागी हुए नेता किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है. ऐसे में आनी विधानसभा क्षेत्र में भी अब मुकाबला रोचक हो गया है. अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी अपने बागी हुए उम्मीदवार को मनाने में कामयाब होती है. लिहाजा दोनों पार्टियों से बागी नेताओं के मैदान में आने से कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं. (Himachal Assembly Election 2022) (Rebels Leaders in Anni)

