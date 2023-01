कुल्लू: जिला कुल्लू में रसोई गैस की कालाबाजारी पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की (Gas cylinders seized during shop raid in Manali) है. पर्यटन नगरी मनाली की उझी घाटी के गोजरा में खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने एक दुकान पर दबिश दी. जहां पर टीम ने रसोई गैस के 274 सिलेंडर जब्त किए हैं. वहीं, खाद्य आपूर्ति विभाग की शिकायत पर पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया गया है.(Gas cylinders seized in Manali)(Illegal Storage of gas cylinders in Manali).

जानकारी के अनुसार विभाग को शिकायत मिली थी कि उझी घाटी के गोजरा में एक दुकान में अवैध रूप से रसोई गैस के सिलेंडर रखे गए हैं. सूचना मिलने पर विभाग के निरीक्षक नवीन कुमार ने अपनी टीम के साथ दुकान का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान दुकान से रसोई गैस के 274 सिलेंडर मिले. जबकि दुकानदार भाग चंद गैस सिलेंडर से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया. जिस पर विभाग ने तुरंत सिलेंडर जब्त कर लिया और दुकानदार के खिलाफ बिना विस्फोटक लाइसेंस के अनाधिकृत रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण करने पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कुल्लू के नियंत्रक शिवराम ने बताया कि विभाग को शिकायत मिली थी की यहां पर रसोई गैस के सिलेंडर का भंडारण किया गया है और 200 से 300 रुपये प्रति सिलेंडर ज्यादा लिए जा रहे थे. ऐसे में जिन लोगों के पास गैस के कनेक्शन नहीं होते थे, उन्हें ज्यादातर यह सिलेंडर मनमाने दाम पर बेचे जाते थे. अब विभाग के द्वारा सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं, पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया गया है.

