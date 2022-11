कुल्लू: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंडियन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में 12वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हिमालय वैगाबांड कैंप, रायसन में आयोजित होने जा रही है. 25 से 28 नवंबर तक इस कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा. (12th International Conference organized in Kullu) (tourism in himachal pradesh ) (Central University of Himachal Pradesh).

पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने को लेकर मंथन: इस कांफ्रेंस का मुख्य उद्देश्य प्री कोविड-19 और पोस्ट कोविड-19 के कारण जो भी क्षति पर्यटन को पहुंची है उस पर एक मंथन करना रहेगा. इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे. इस कॉन्फ्रेंस में भारत और विदेश के विभिन्न विवि से 150 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं.

प्रस्ताव होगा तैयार: कांफ्रेंस के दौरान 9 सत्र तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा. इन तकनीकी सत्रों में हुए मंथन से एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजा जाएगा जिससे कि वह पिछड़ चुके पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने को लेकर योजनाएं तैयार की जा सकें.

25 नवंबर को कार्यक्रम का उद्घाटन: 25 नवंबर को सुबह 12:00 बजे इसका उद्घाटन होगा जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संत प्रकाश बंसल बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे. हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग की ओर से एक सेंटर ‘प्रोमोशन ऑफ इकोलॉजिकल, एडवेंचर, हेल्थ एंड कलचरल टूरिज्म’ का उद्घाटन किया गया है. उसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाने के लिए यह कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण है.

इस कांफ्रेंस के विषय के अनुसार जो महत्वपूर्ण बातें निष्कर्ष के रूप में उभर के सामने आएंगी, उसे विश्वविद्यालय की तरफ से अडॉप्ट किया जाएगा. जिससे आने वाले समय में इस सेंटर को बढ़ावा मिल सके. इसमें विदेशों से भी शोधार्थियों को शोध करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ द ऑनर सरदार वल्लभभाई पटेल, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डीडी शर्मा और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजकुमार रहेंगे. इसके अलावा इसमें प्रो. दीपक राज गुप्ता, प्रो. संदीप कुलश्रेष्ठा, प्रो. प्रशांत गौतम और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय स वैसे विशाल सूद और पर्यटन विभाग के डीन प्रो. सुमन शर्मा और विभागाध्यक्ष डॉ आशीष नाथ मौजूद रहेंगे.

