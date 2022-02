लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को CBI अदालत वीडियो कांफ्रेंस से सजा सुनाएगी

लालू प्रसाद यादव (RJD supremo Lalu Yadav) समेत 38 दोषियों को सीबीआई अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस से सजा सुनाएगी (Doranda treasury embezzlement case). अदालत आज दोपहर 12 बजे सजा सुनाना शुरू करेगी. अदालत ने लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है. इन धाराओं में लालू प्रसाद यादव को सात वर्ष तक की कैद हो सकती है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



Jairam Thakur Health Update: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एम्स से जल्द छुट्टी मिलने की उम्मीद

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सभी रिपोर्ट सामान्य हैं. जानकारी के अनुसार पिछले दो दिनों से उनके जो भी सैंपल लिए गए थे, उनकी जांच (Jairam Thakur In Delhi AIIMS) रिपोर्ट सामान्य आई है. प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से होना है. इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करनी है. अलबत्ता चिकित्सकों की सलाह पर ही वह दिल्ली से शिमला आएंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

प्रतिभा सिंह का पीएम मोदी पर निशाना, कहा: आज सिलेंडर इतना महंगा की छूने से भी लग रहा करंट

मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में पहुंची (Pratibha Singh mandi tour). इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना (Pratibha Singh on PM Modi) साधा. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और मंहगाई पर के चलते लोगों का जीन दूभर हो गया है. उन्होंने कहा कि आज सिलेंडर इतना महंगा हो गया है की उसे छूने से भी करंट लग रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम कार्यालय से बार-बार आ रहे फोन, बनाया जा रहा दबाव: संयुक्त कर्मचारी महासंघ हिमाचल

संयुक्त कर्मचारी महासंघ हिमाचल का सम्मेलन (Joint Employees Federation Himachal) मंडी शहर के विश्वकर्मा मंदिर सभागार में संपन्न हुआ. महासंघ का यह सम्मेलन हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन मंडी बस स्टैंड के सभागार में आयोजित होना निश्चित था, लेकिन सीएम कार्यालय से बार-बार फोन आने के बाद सम्मेलन की अनुमति रद्द कर दी गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल कांग्रेस का सदस्यता अभियान तेज, डलहौजी में पार्टी के साथ जुड़े 5 हजार नए सदस्य

हिमाचल कांग्रेस इन दिनों प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाए (Himachal Congress Membership Campaign) हुए है. बात अगर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में डटे हुए हैं और बूथ स्तर पर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

15 मार्च तक सरकार फाइनल करें सामान्य वर्ग आयोग का A टू Z, वरना 16 को होगा शिमला जाम: रुमित सिंह ठाकुर

देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने प्रदेश सरकार पर सामान्य वर्ग आयोग के गठन को लेकर अनदेखी के आरोप (Dev Bhoomi Kshatriya Organization PC) लगाए है. संगठन ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार 15 मार्च तक प्रदेश के 62 लाख स्वर्णों के सामने सामान्य वर्ग आयोग का प्रारूप रखती है तो वे सरकार के फैसले का स्वागत करेंगे वरना 16 मार्च को राजधानी शिमला में आक्रोश रैली (Dev Bhoomi Aakrosh Rally in Shimla) निकाली जाएगी और राजधानी को पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

प्राकृतिक खेती से 'मोटा' मुनाफा कमा रहे हैं सिरमौर के नरोत्तम, आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती (Subhash Palekar Natural Farming) के अंतर्गत जिला सिरमौर के गांव डाकरावाला तहसील नाहन से संबंध रखने वाले नरोत्तम सिंह इन दिनों प्राकृतिक खेती से अपनी तकदीर लिख रहे हैं. नरोत्तम सिंह अपने खेतों में बिना उर्वरक या रसायनिक दवाईयों के उपयोग व प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादन कर अपने आस-पास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं. नरोत्तम के पास खेती योग्य 13 बीघा जमीन है, जिसमें वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोलन में महिला का कटा हाथ मुंह में लेकर घूम रहा था कुत्ता, लोगों के उड़े होश

सोलन में एक कुत्ता मुंह में इंसानी हाथ के टुकड़े (dog was roaming in Solan) देखकर लोगों के होश उड़ गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से बाजू को ढूंढा और कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार आसपास ही किसी महिला का शव (Woman body found in Solan) भी बरामद हो सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला साधु का शव, जांच में जुटी पुलिस

जिला सिरमौर के सोलन-राजगढ़ सड़क मार्ग पर घोडा कैंची के पास एक साधु का यह शव मिला है. शव की पहचान मेहर सिंह (Saint mehar singh Dead Body), उम्र करीब 61 साल है, जो मंडी जिले के सरकाघाट का रहने वाला बताया जा रहा है. फिलहाल साधु को मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की पुष्टि राजगढ़ के डीएसपी भीष्म ठाकुर ने (DSP Rajgarh on Saint death) की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हीटर जलाकर सो रहा था व्यक्ति, रजाई ने पकड़ी आग, मौत

हमीरपुर की ग्राम पंचायत ऊखली के गौटा गांव के एक व्यक्ति की हीटर से लगी आग के कारण मौत हो (Man dies in Hamirpur) गई है. बताया जा रहा है कि सोते वक्त रजाई जल रहे हीटर पर गिर जाने से रजाई ने आग पकड़ ली. इसके बाद व्यक्ति आग की चपेट में आ गया. जब तक परिजन आग को नियंत्रित कर पाते, तब तक व्यक्ति काफी हद तक जल चुका था. वहीं, टांडा मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

