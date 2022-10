चुनावी माहौल के बीच प्रियंका गांधी पहुंचीं शिमला, 31 अक्टूबर को कुल्लू में करेंगी रोड शो

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंचीं हैं. मंडी संसदीय क्षेत्र के कुल्लू में प्रियंका गांधी का रोड शो 31 अक्टूबर को होगा. रोड शो के बाद इसी दिन प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में रैली कर चुनावी हुंकार भरेंगी. (Priyanka Gandhi Himachal tour)

नामांकन वापसी के बाद आज साफ होगी हिमाचल की चुनावी तस्वीर, 2017 में 337 प्रत्याशी थे मैदान में

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की आज चुनावी रण की तस्वीर साफ हो जाएगी. नामांकन वापसी के अंतिम दिन कितने बागियों को मनाने में भाजपा-कांग्रेस कामयाब रही. सब कुछ शाम तक पता चल जाएगा. वहीं, पिछले विधानसभा चुनाव 2022 की बात की जाए तो चुनाव में 337 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था. (Himachal Assembly Election 2022)

कुल्लू में पैराग्लाइडर नहीं खुलने से गुजरात की महिला घायल, पायलट को भी आई चोटें

कुल्लू की उझी घाटी के गढ़ानी में पैराग्लाइडर न खुलने के चलते एक पर्यटक महिला व पायलट घायल हो गया है. जिनका इलाज कुल्लू अस्पताल में चल रहा है. वहीं, पुलिस ने पायलट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. महिला गुजरात की रहने वाली है. (Accident in kullu) (Tourist Woman and Pilot injured in Kullu)

कल प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनेंगे भाजपा के 30 स्टार प्रचारक, फिर करेंगे जनसभा को संबोधित

कल यानी 30 अक्टूबर को भाजपा के 30 स्टार प्रचारक 62 विधानसभा क्षेत्रों प्रचार करेंगे. वहीं, जनसभा को संबोधित करते समय सभी स्टार प्रचारक सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात भी सुनेंगे. (BJP rallies in Himachal on October 30) (BJP Star campaigners will listen PM Mann Ki Baat)

'बीजेपी के गद्दारों को, जूते मारो..., किन्नौर में बागियों को मनाने गए बीजेपी नेताओं के सामने नारेबाजी

आज हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 से नाम वापस लेने का आखिरी दिन है. ऐसे में शनिवार को प्रदेश भाजपा संगठन के अध्यक्ष सुरेश कश्यप व पूर्व प्रदेश के प्रभारी मंगल पांडे पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी को मनाने के लिए किन्नौर पहुंचे, लेकिन तेजवंत सिंह नेगी के समर्थकों ने उन्हें नाम वापस लेने से मना कर दिया. इस दौरान समर्थकों ने सूरत नेगी के खिलाफ जमकर नरेबाजी भी की. (BJP leaders trying to convince Tejwant Singh) (Suresh kasyap and Mangal Pandey in kinnaur)

चुराह में कांग्रेस समर्थकों की गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

चुराह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुशनगरी के सगलोगा में शरारती तत्वों ने चुनाव प्रचार के लिए निकले नेताओं और उनके समर्थकों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.(Vehicles vandalized in Chamba)

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: नालागढ़ में भाजपा से बागी प्रत्याशी कृष्ण लाल ठाकुर के बेटे के टिप्पर जब्त

नालागढ़ में भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे केएल ठाकुर के बेटे के पुलिस ने टिप्पर व पोकलेन मशीन को जब्त कर लिया है. ऐसे में पूर्व विधायक कृष्ण लाल ठाकुर व उनके बेटे ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर धक्काशाही कर उन पर नामांकन वापस लेने का दबाब बनाकर यह हरकत करने के गंभीर आरोप जड़े हैं. (KL Thakur allegation on BJP) (KL Thakur sons tipper and Poclain machine seized)

Himachal Election: कुलदीप को मनाने में कामयाब हुई कांग्रेस, इन सीटों पर अभी भी बागी बढ़ा रहे टेंशन

हिमाचल में कांग्रेस बागी नेताओं को मनाने में जुटी है. इस बीच खबर है कि पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार को मनाने में कांग्रेस कामयाब हो गई है. राजीव शुक्ला ने पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार को प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है. हालांकि, अन्य सीटों पर बागी नेता कांग्रेस प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022: उत्तराखंड के सीएम धामी कल तीन रैलियों को करेंगे संबोधित

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल चुनाव में 30 अक्टूबर को तीन रैलियों को संबोधित करेंगे. सीएम धामी की तीन रैलियां चौपाल, पछाद और पांवटा साहिब में होंगी. इन रैलियों को लेकर हिमाचल की जनता में उत्साह देखा जा रहा है.

प्रियंका गांधी छुट्टियां मनाकर चली गईं, भारत जोड़ो, कांग्रेस छोड़ो अभियान में उलझे हैं राहुल: सुरेश कश्यप

हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है. चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी चुनाव के लेकर लंबे समय में धुआंधार प्रचार करने में जुटी है, इस मामले में कांग्रेस बीजेपी से पीछे हैं. वहीं, हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. सुरेश कश्यप ने कहा कि, चुनावी माहौल में प्रियंका गांधी छुट्टियां मनाकर चली गईं. वहीं, दूसरी ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो, कांग्रेस छोड़ो अभियान में उलझे हुए हैं. उन्होंने कहा कि, कहा कि हमारे पास नेता है, जबकि कांग्रेस के पास न नेता है न ही नेतृत्व है. पढ़ें पूरी खबर... (Suresh Kashyap attacks on Rahul Gandhi) (Rahul Gandhi Bharat jodo yatra) ( suresh kashyap on priyanka gandhi himachal visit)