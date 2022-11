हिमाचल विधानसभा चुनाव में अबकी बार जनरल वोटर 5.37 लाख बढ़े, वोटिंग करने वालों की संख्या में 4.33 लाख का इजाफा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में आम मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्झ की गई है. प्रदेश में आम मतदाताओं (जनरल वोटर) की संख्या 5.37 लाख बढ़ी है. हिमाचल के मुख्य निवार्चन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि अबकी बार आम मतदाताओं की संख्या में 10.73 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हिमाचल में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई गई मुहिम का असर हुआ है. 2022 के विधानसभा चुनावों में कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 5.37 लाख जबकि मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या में 4.33 लाख की वृद्धि हुई है. (Himachal Assembly Elections 2022) (Himachal Election 2022 Result) (General voters increased in Himachal)

हिमाचल नतीजों से पहले कांग्रेस में सरगर्मी तेज, सीएम पद के लिए अभी से लॉबिंग!

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का एलान 8 दिसंबर को होगा, लेकिन राज्य के कांग्रेस नेताओं की राजधानी दिल्ली में सरगर्मी बढ़ी हुई है. सूत्रों की मानें तो पार्टी के आंतरिक सर्वे के बाद सीएम पद की दौड़ के लिए अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है (Himachal CM hopefuls doing the rounds in Delhi ).

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा- BJP नहीं करती हॉर्स ट्रेडिंग, कांग्रेस को अपनों से ही खतरा

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं. उससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है. इस पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करती है. कांग्रेस को अपनों से ही खतरा है. (CM Jairam Thakur)

भाजपा के पक्ष में बंपर वोटिंग, सुरेश कश्यप का दावा बीजेपी बदलेगी रिवाज

Himachal Assembly Elections 2022: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा. उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर नया रिवाज बनाएगी और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी.

मुख्य सचिव ने अफसरों को दिए निर्देश, हिमाचल में स्नो सीजन में खुली रहें सड़कें, लोगों को मिलती रहे बिजली

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के दौरान विभिन्न विभागों को करोड़ों का नुकसान होता है. इस दौरान यातायात बाधित होने और कई क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी होने के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है. ऐसे में प्रदेश में बर्फबारी सीजन को लेकर इस साल पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई है. इसी कड़ी में मुख्य सचिव आरडी धीमान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बर्फबारी के दौरान बिजली और सड़क आदि सुचारू रूप से बहाल रखने के निर्देश दिए. (winter season in Himachal )

एक पोस्ट पर प्रमोशन के विकल्प में विफल होने पर दूसरी पोस्ट का ऑप्शन कानूनी सही नहीं- हाई कोर्ट

प्रमोशन के ऑप्शन पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अहम व्यवस्था दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि एक पोस्ट पर प्रमोशन के विकल्प में विफल होने पर दूसरी पोस्ट का ऑप्शन कानूनी सही नहीं है.

Road Accident in Sirmaur: सिरमौर में ट्रैक्टर दुर्घटना में एक युवक की मौत, चालक ने छलांग लगाकर बचाई जान

हिमाचल में आए दिन सड़ हादसे सामने आ रहे हैं. नया मामला सिरमौर जिले के कालाअंब में आया है, जहां ट्रैक्टर दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई. वहीं, चालक ने ट्रैक्टर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. (Road Accident in Himachal) (Road Accident in Sirmaur)

किरण मौत मामला: आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी, पीड़ित परिवार को ₹5000 की फौरी राहत

मासूम किरण मौत मामले में आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को ₹5000 की फौरी राहत दी है. पीड़ित परिवार को राहत राशि देने के लिए नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष और राजस्व विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे.

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

WEATHER UPDATE HIMACHAL: हिमाचल मे 29 नवंबर तक मौसम रहेगा साफ, देश के इन हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना

अगले 24 घंटों के दौरान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के कुछ इलाकों, गोवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ बना रहेगा. पढ़ें पूरी खबर... (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL )

