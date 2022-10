किन्नौर: किन्नौर जिले के पोवारी के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 (Tipper accident on NH-5) पर शुक्रवार को एक टिप्पर सड़क से नीचे गिर (Tipper accident in Powari of Kinnaur) गया. इस दुर्घटना में किसी के जानमाल का कोई नुकसान नहीं है. जानकारी के अनुसार यह टिप्पर पटेल कंपनी के निर्माणाधीन कार्य स्थल की ओर जा रहा था, तभी अचानक अनियंत्रित होकर सीधे सड़क से नीचे जा गिरी. गनीमत रही कि इसमें सवार चालक की जान बच गई और वह बिल्कुल सुरक्षित है.

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके के लिए रवाना हुई और दुर्घटना की छानबीन शुरू की. बता दें कि पोवारी के समीप हुई इस दुर्घटना में टिप्पर को निकालने का काम किया जा रहा है. पुलिस के अनुसार दुर्घटनास्थल पर टिप्पर को खाई से निकालने के बाद चालक से पूछताछ की जाएगी. फिलहाल किसी के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और चालक सुरक्षित (Tipper accident in Kinnaur) है.

बता दें कि पोवारी के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 के समीप पटेल कंपनी के कार्यस्थल पर रोजाना टिप्पर सामान ढोने का काम करते है. इस दौरान यह टिप्पर भी किसी कार्य से पटेल कंपनी के आसपास के कार्यस्थल से होकर गुजर रहा था और अचानक टिप्पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. यदि टिप्पर खिसक कर सतलुज में जा गिरता, तो शायद चालक अपनी जान गवा बैठता.

