किन्नौर में लोसर उत्सव मनाया

किन्नौर: किन्नौर जिले के कई क्षेत्र बर्फ से ढके हैं. जिले के हांगो गांव में भी भारी बर्फबारी हुई है जिसके बाद समुचा गांव बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है. लेकिन इस बीच भी यहां के लोग स्थानीय त्योहारों या कार्यकर्मों को घर पर ही मना रहे हैं. इसी तरह स्थानीय लोगों ने नए साल का जश्न यानी लोसर भी घर पर ही मनाया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्थानीय महिलाएं लोकगीत गा रही हैं. वहीं, बाहर पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है. (Losar festival Celebrate In Kinnaur) (snowfall in kinnaur)

बता दें कि बीते दिनों प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है. किन्नौर जिले में भी हिमपात हुआ है. तापमान माइनस में चल रहा है. कड़कड़ाती ठंड के बीच जन जीवन प्रभावित हुआ है. जिले की कई सड़कें अवरुद्ध हैं. वहीं, जल और बिजली आपूर्ति भी कई जगह ठप पड़ी है. ऐसे में स्थानीय लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है.

फिलहाल जिन क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है उन क्षेत्रों मे सड़कों पर बर्फबारी के चलते वाहनों के टायर फिसल रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने मौसम अनुकूल होने तक वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. बता दें कि बर्फबारी के बाद जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पाइप लाइनें जम चुकी हैं और पीने के पानी की समस्याएं भी शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बर्फबारी के बाद प्रशासन ने पर्यटकों को पहाड़ों व नदी नालों के आसपास जाने से मनाही की है ताकि जानमाल के नुकसान से बचा जा सके. (Drinking water problem in Kinnaur) (road closed in kinnaur due to snowfall)

