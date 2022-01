किन्नौर: देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस (republic day 2022) मना रहा है. इस मौके पर जनजातीय जिला किन्नौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम (republic day celebrations in kinnaur) आयोजित किया गया. समारोह की अध्यक्षता मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश विक्रम सिंह जरयाल ने की.

इस मौके पर विक्रम सिंह जरयाल (bikram singh hoisted the national flag) ने रिकांगपिओ के सबसे ऊंचे आईटीबीपी मैदान पर ध्वजारोहण किया. आईटीबीपी के जवान, पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवानों ने सलामी दी. कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

विक्रम सिंह जरयाल (bikram singh on republic day) ने लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अपने संबोधन में कहा की हमारे सैनिकों के बलिदान, साहस और देश के प्रति समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता. आज प्रदेश में सेना के जवानों को वन रैंक वन पेंशन (one rank one pension in himachal) योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है. इसके अलावा शहीद सैनिकों के परिजनों की भी सरकार मदद कर रही है.

मुख्य सचेतक ने कहा कि कोरोना काल में लोगों ने कई मुसीबतें झेली हैं. आज कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार जनता के हित में काम कर रही है. प्रदेश की जयराम सरकार ने राज्यत्व दिवस पर (Himachal Statehood Day) ऐतिहासिक घोषणाएं की, भाजपा सरकार निरंतर सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रही है.

