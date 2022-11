किन्नौर: भारत सरकार के प्रसार भारती के मेंबर फाइनेंस व मेंबर पर्सनल भारत सरकार धर्मपाल सिंह नेगी ने बुधवार को मुरंग गांव का दौरा किया. इस दौरान उनका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया. उन्होंने मुरंग गांव के विभिन्न क्षेत्रों का निरक्षण करने के साथ -साथ वहां की समस्याओं को भी जानकारी अधिकारियों से ली.

उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला चीन सीमांत क्षेत्र है. जहां पर एफएम स्टेशन सही तरीके से नहीं चल रहा. जिसे जल्द ठीक किया जाएगा. इसके अलावा रिकांगपिओ आकाशवाणी केंद्र में स्टाफ की कमी पूरा किया जाएगा. अकाशवाणी केंद्र में किन्नौरी गीत, संगीत, यहां की परम्परा को जिन्दा रखने के लिए रिकांगपिओ आकाशवाणी केंद्र से जल्द कार्यक्रम शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है. (FM towers will be installed in Kinnaur)



नेगी ने कहा कि देश की सबसे बड़े रेडियो आकाशवाणी (FM) व डीडी टीवी न्यूज़, कार्यक्रम चैनल आज प्रसार भारती के अंतर्गत काम करती है. ऐसे में जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति को संभालने व पुराने इतिहास से लोगो को अवगत करवाने के लिए भी प्रसार भारती काम कर रहा है, जिसमें भारत सरकार लगातार काम कर रही है. (Dharampal Singh Negi visit to Kinnaur )

खासकर जिला किन्नौर चीन सीमांत होने की वजह से यहां पर FM (आकाशवाणी ) केंद्रों से लोगों तक जानकारियां समय पर पहुंचाई जा सकती है. जिसके लिए प्रसार भारती ने किन्नौर के तीनो खंडों में एफएम टावर जल्द इनस्टॉल करने के लिए भी प्रस्ताव पास किया और चीन सीमांत सभी क्षेत्रों में सभी लोगों को फ्री डिश सेवा जल्द दी जाएगी, ताकि जिले के लोगों को रेडियो, व टीवी दोनों पर हर जानकारियां मिल सके.

