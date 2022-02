किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में लगातार नशे के काले कारोबार पर पुलिस (Himachal Police campaign against drug) शिकंजा कस रही है. ताजा मामला किन्नोर जिले के रिकांगपिओ (Drug smuggling in Reckong Peo) से सामने आया है. कागपिओ थाना प्रभारी एवं एसआईयू टीम ने दो युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला किन्नौर के रिकागपिओ थाना प्रभारी एवं एसआईयू टीम ने दो व्यक्ति संजीव ठाकुर (उम्र 36 वर्ष) पुत्र लेफ्टिनेंट गोपाल ठाकुर निवासी ग्राम मजावटी पी.ओ. जारोल, तहसील कुमारसैन जिला, शिमला और राहुल कौशल (आयु 32 वर्ष) पुत्र मनोज कौशल गांव राबोन तहसील सप्रुन जिला सोलन से चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी निजी वाहन (नंबर एचपी 14 बी 3525) में चिट्टा बेचने के लिए जिलs के कोठी क्षेत्र में आये थे.

इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत गश्त लगाकर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 10.8 ग्राम चिट्टा/हीरोइन बरामद (Himachal Police campaign against drug) किया गया है. अब उनसे चिट्टे के गिरोह के बारे में पूछताछ की जा रही है.

एसपी किन्नौर अशोक रत्न ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला के कोठी क्षेत्र में दो लोगों से पुलिस की टीम ने चिट्टा बरामद किया है. उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वे चिट्टे की खेप कहां से लाए थे और किसे सप्लाई करने जा रहे थे. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अब तक किन-किन क्षेत्रों में नशे की सप्लाई कर चुके हैं.

ये भी पढ़ें: SOLAN: 7 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दोषी को मौत की सजा