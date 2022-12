किन्नौर: जिला मुख्यालय रिकांगपिओ समीप शारबो में जल्द ही हेलीपैड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. यह जानकारी उपायुक्त किन्नौर सुरेंद्र सिंह राठौर ने रिकांगपिओ मे दी. उपायुक्त ने कहा कि किन्नौर जिला पर्यटन की दृष्टि से देश प्रदेश में विख्यात है. ऐसे में यहां पर पर्यटकों के लिए हेली टैक्सी की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रशासन को हेलीपैड के जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए. जिसपर प्रशासन द्वारा शारबो में भूमि चयनित की गई है. जहां पर जल्द ही हेलीपैड निर्माण कार्य शुरू करने के लिए काम किया जाएगा. (Helipad will be built in Kinnaur) (Helipad will be built in Reckong Peo) (Heli taxi service in Kinnaur)

उपायुक्त ने कहा कि रिकांगपिओ के शारबो समीप कृषि विज्ञान केंद्र है जहां पर हेलीपैड की भूमि का प्रशासन ने निरीक्षण किया है. यह जगह रिकांगपिओ क्षेत्र की सड़क मार्ग से जुड़ा है. ऐसे में पर्यटकों व अन्य लोगों के लिए हेली टैक्सी की व्यवस्था हो तो शिमला रामपुर से किन्नौर तक पहुंचने में कुछ ही घंटो का समय लगेगा. उन्होंने कहा कि इसके अलावा आपात परिस्थिति खासकर बर्फबारी के समय में लोगों अपने गंतव्यों तक पहुंचाने में भी हेली टैक्सी का प्रयोग कर सकते हैं.

रिकांगपिओ के साथ लगते शाराबो में बनेगा हेलीपैड.

हेलीपैड का जिला के मध्य स्थान रिकांगपिओ के शारबो में निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को पर्यटन व आपदाओं के समय में हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल सके. बता दें कि रिकांगपिओ किन्नौर जिले का मुख्यालय होने के साथ जिले के मध्य वाला क्षेत्र है. जहां से जिले के तीनों खंडो को आवाजाही में बराबरी का समय लगता है और पर्यटकों व अन्य लोगों के लिए इस जगह से हेलीकॉप्टर या हेली टैक्सी के माध्यम से शिमला रामपुर की ओर जाने मे सुविधाएं मिलेगी.

