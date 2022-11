किन्नौर: रिकांगपिओ बचत भवन में 8 दिसंबर को तापमान काफी कम रहेगा, लेकिन राजनीतिक गर्माहट इस दिन दिन भर रहेगी. मतगणना के लिए किन्नौर प्रशासन ने तैयारियां की जा रही है.जिला रिटर्निंग अधिकारी शशांक गुप्ता ने बताया कि किन्नौर जिले के विधानसभा क्षेत्र में 8 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के परिणाम के लिए तैयारियां शुरू की गई है. (Counting of votes in Kinnaur on December 8)

13 टेबल लगाई जाएंगी: रिकांगपिओ के बचत भवन में जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है. वहीं मतगणना होगी. इस दौरान 10 टेबल ईवीएम मशीन के लिए रहेंगी. इसके अलावा 2 टेबल पोस्टल बैलेट पेपर और 1 टेबल निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ई.डी.सी) के लिए रखा जाएगा. यानि कुल 13 टेबल होंगे ,जिसमें विधानसभा चुनावों के परिणाम खोले जाएंगे. इस दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रतियाशी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल भी मौके पर मौजूद रहेंगे. (13 tables to be used in Kinnaur counting)

आराम कर रहे नेता: 8 दिसंबर में काफी समय है. इसलिए इलाके के प्रत्याशी फिलहाल या तो आराम कर रहे या फिर वोटों का आंकलन कर रहे कि उन्हें किस बूथ से कितने मत मिल सकते है. सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद है और अब 8 दिसंबर को ही तस्वीर साफ होगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा.(Himachal Assembly Election)

