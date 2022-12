आरोप: ATM में डालते थे कम पैसा, 54 लाख 78 हजार 500 रुपये का किया गबन

मंडी में एटीएम में पैसा डिपॉजिट करने वाली निजी कंपनी के दो कर्मचारियों पर 54 लाख 78 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं. ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारंतीय दंड संहिता 406, 409, 420, 465, 467, 469 व 120-बी,34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराई भाजपा, कोरोना की आड़ में रोकने का किया जा रहा प्रयासः कुलदीप राठौर

Exclusive interview of MLA Kuldeep Rathore: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग से नव निवार्चित विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा कोरोना की आड़ में भारत जोड़ो यात्रा का रोकने का प्रयास कर रही है. कुलदीप राठौर ने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तो राहुल गांधी नए रूप में नजर आएंगे. इसलिए सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी की पद यात्रा को रोकने का प्रयास भाजपा कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय नेता हजारों लोगों की जनसभाएं कर रहे थे, तब क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया.

घाटे का रोना रो रही कंपनी, ऑडिट करवाकर देख लें, सच आ जाएगा सामने- दौलत सिंह ठाकुर

खारसी परिवहन सहकारी सभा ने बरमाणा में एसीसी प्लांट बंद होने के बाद हक के लिए ट्रक ऑपरेटरों द्वारा किए जा रहे संघर्ष को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप करते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बाग्गा प्लांट को शुरू करवाने का आग्रह किया है. (Daulat Singh Thakur Press Conference in Bilaspur) (ultratech cement company baga bilaspur)

श्री रेणुकाजी मिनी जू में पर्यटकों के आकर्षण के लिए लाए जाएंगे अब ये नए मेहमान

Shri RenukaJi Mini Zoo: सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी मिनी जू में अब नए मेहमानों को लाने की तैयारी की जा रही है. वन प्राणी विभाग के अनुसार स्थानीय मिनी जू को अब स्तरोन्नत किए जाने को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. इसी के तहत यहां नई प्रजातियों को लाने की कवायद शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि मगरमच्छ, सांपों सहित हिरण की चिंकारा प्रजाति को अलग से रखने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए भूमि का भी चयन किया गया है.

कोरोना को लेकर अलर्ट पर हिमाचल सरकार, कल स्वास्थ्य अधिकारियों की बुलाई बैठक

दुनियाभर में कोरोना मामलों में इजाफे के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है. प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियां करने के निर्देश जारी किए. सुभाशीष पांडा ने जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का निर्देश दिए और लगातार मामलों की संख्या पर नजर रखने को कहा.

MANDI: पराशर में गहरी खाई में गिरी गाड़ी, पांच घायल

मंडी के पराशर में बुधवार को एक निजी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वाहन में 5 लोग सवार थे. जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी कमांद लाया गया. डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने मामले की पुष्टि की है. (Van fell into a ditch in Parashar) (Accident in Parashar)

कांग्रेस की गुटबाजी के कारण लटक रहा सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, हॉली लॉज मांग रहा आधी हिस्सेदारी

हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बने 10 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है. इसके लिए कांग्रेस की कलह भी जिम्मेदार है. बताया जा रहा है कि बचे हुए 10 मंत्री पदों में से 50 फीसदी पर हॉली लॉज हक जता रहा है. इसलिये सुखविंदर सुक्खू के लिए कैबिनेट का गणित लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है.

अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स पर फोड़ा जा रहा ठीकरा- रामकृष्ण शर्मा

अंबुजा सीमेंट प्लांट विवाद को लेकर बुधवार को एक बार फिर डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी की अध्यक्षता में ट्रक ऑपरेटरों और प्लांट के अधिकारियों के बीच बैठक शुरू हो चुकी है. (Adani Managers And Truck Operators Meeting With DC)

KULLU: पुलिस ने विभिन्न मामलों में बरामद की 23 किलो चरस की नष्ट

कुल्लू पुलिस ने बुधवार को विभिन्न मामलों में बरामद की गई 23 किलो चरस को जलाकर नष्ट किया. पुलिस द्वारा 32 केस में यह चरस बरामद की गई थी. जिनमें से 17 मामले मनाली थाना के थे और 15 केस इसमें पतलीकुहल पुलिस थाना के थे. जिला स्तरीय नारकोटिक्स डिस्ट्रॉय कमेटी की अनुशंसा के बाद इन मादक पदार्थों को नष्ट किया है. (Kullu Police Destroyed 23 kg charas)

कुल्लू: बुरे सपनों के कारण नहीं आ रही थी नींद तो 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी

कुल्लू जिले के बंजार में बुरे सपनों के कारण नींद पूरी नहीं होने के चलते एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. (Student committed suicide in Kullu) (Student commits suicide due to lack of sleep in kullu) (student commits suicide due to sleep deprivation)

