पुलिस भर्ती प्रक्रिया के मुखिया IPS जेपी सिंह हटाए गए, शक की सुई पुलिस महकमे पर:हिमाचल में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एक बड़ा घटनाक्रम पेश आया है. राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया के मुखिया और वर्ष 2000 बैच के आईपीएस अफसर जेपी सिंह को हटा दिया (IPS JP Singh removed)है. सिविल सर्विसिज बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार ने ये तबादला किया है. जेपी सिंह पहले हिमाचल प्रदेश आम्र्ड पुलिस व ट्रेनिंग के आईजी थे. अब उनका तबादला पुलिस अपील्स ट्रिब्यूनल व रिफॉर्म्स में आईजी के रूप में किया गया है. उनकी जगह एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी को आम्र्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.यहां पढ़ें पूरी खबर

आज होगा पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार: पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार (Pandit Sukh Ram last rites) आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. अंतिम संस्कार में सीएम जयराम समेत भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है. अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर रखा जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पांवटा साहिब: अवैध खनन माफियाओं ने किया पुलिस पर हमला, माइनिंग विभाग के इंस्पेक्टर का किडनैप:हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के रामपुर घाट पर रेत-बजरी माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर (Mining mafia attacked police in Paonta Sahib)दिया. जवानों के साथ मारपीट भी की गई. वहीं, माइनिंग विभाग के इंस्पेक्टर संजीव शर्मा का किडनैप कर लिया. इसको लेकर शिकायत थाने में दर्ज की गई है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पांवटा साहिब में सटे राज्य उत्तराखंड रेत-बजरी के माफिया टिप्परों से रात के अंधरे में अवैध खनन करते आते है. चालानी कार्रवाई भी समय-समय पर की जाती है.यहां पढ़ें पूरी खबर..

करसोग में 40 दुकानों में फूड सेफ्टी ऑफिसर की छापेमारी, भरे गए दूध, दही और मिठाइयों के सैंपल: करसोग में स्वास्थ्य विभाग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के नेतृत्व में 40 दुकानों का निरीक्षण (Raid in shops in Karsog) किया. छापेमारी के दौरान लाइसेंस की जांच करने सहित ढाबों की साफ सफाई व्यवस्था को भी जांचा (Food Safety Officers raids in shops in Karsog) गया. आने वाले दिनों में उपमंडल के तहत अन्य बाजारों में भी खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जाएंगे. इस दौरान अगर खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होते हैं तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र में फंस गए पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल, जानें पूरा माजरा: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी (CM Jairam Thakur home district Mandi) के सिराज विधानसभा क्षेत्र (Seraj Assembly Constituency) में आकर फंस गए. प्रेम कुमार धूमल सिराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कल्हणी के डागियाल गांव में एपने निजी सहायक भेष राज उर्फ राजू की शादी में आए थे. लेकिन भारी बारिश के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होने के चलते प्रेम कुमार धूमल के अपने निजी सहायक के घर ही रात गुजारनी पड़ी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पिता के अधूरे सपनों को पूरा करेगा पुत्र, पोता लिखेगा दादा के जीवन पर किताब: पंडित सुखराम के पार्थिव शरीर को लेकर घर पहुंचे अनिल शर्मा और आश्रय शर्मा काफी भावुक नजर आए और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए. मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा ने अपने दिवंगत पिता पंडित सुखराम के अधूरे सपनों (pandit sukh ram passes away) को पूरा करने और उनके बेटे आश्रय शर्मा ने अपने पिता के संघर्षपूर्ण जीवन पर किताब लिखने की बात कही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

वारंट लेकर गई थी पुलिस, आरोपी ने दराट से किया हमला: कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में वारंट लेकर गए पुलिसकर्मियों पर आरोपी ने दराट से हमला कर दिया, जिससे एक कॉन्स्टेबल को चोटें (attack on police team in manali ) आई हैं. वहीं, पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव: तेल कंपनियों ने गुरुवार की सुबह पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज लगातार 36वें दिन पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं. आखिरी बार 6 अप्रैल को पेट्रोल-डीजल के दाम में 80-80 पैसों की बढ़ोतरी हुई थी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

झे PM बनने का भी ऑफर करेगी भाजपा तब भी कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगी: आशा कुमारी: डलहौजी से विधायक आशा कुमारी ने कहा कि भाजपा झूठा प्रचार करने में जुटी है. उन्होंने यह भी दावा किया है कि भाजपा आशा कुमारी को प्राइम मिनिस्टर भी बनाते हैं तब भी वह भाजपा को ज्वाइन नहीं करेंगी. उन्होंने कहा है कि वह पिछले 50 सालों से राजनीति में हैं और पार्टी की छोटी कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना को यह बता दूं कि कांग्रेस की चिंता करना छोड़ दें. भाजपा के बहुत सारे बड़े-बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं. यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में केस दर्ज करने के लिए 3 दिन तक लड़ते रहे अधिकारी, जल्द होगा बड़ा खुलासा': हिमाचल प्रदेश में पुलिस परीक्षा भर्ती पेपर लीक मामले पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने पुलिस पर मामला दर्ज न करने के आरोप लगाए हैं इसको लेकर ऑडियो जारी होने की बात कही है. हर्ष महाजन ने दावा किया कि पुलिस भर्ती पेपर लीक होने के 3 दिन तक मामला दर्ज करने को लेकर जिला और राज्य के अधिकारियों के बीच बहस बाजी होती रही और आपस में ही झगड़ते रहे. मामला दर्ज करने के लिए राज्य के अधिकारी कुछ बोलते थे तो निचले स्तर के अधिकारी कुछ और व मुख्यमंत्री कार्यालय से परिणाम जारी करने के निर्देश का हवाला दिया जा रहा था. यहां पढ़ें पूरी खबर...