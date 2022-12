किन्नौर में बर्फबारी, तापमान शून्य से पार, सैलानियों को एडवाइजरी जारी

जिला किन्नौर की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है. वीरवार की रात को किन्नौर में बर्फबारी हुई है. जिससे तापमान में भी काफी गिरावट आई है. इससे सड़कों पर फिसलन भी शुरू हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पाइप लाइनें जम चुकी हैं जिससे पीने के पानी की समस्याएं शुरू हो गई है. (Snowfall In Kinnaur) (Drinking water problem in Kinnaur)

कुल्लू में युवती ने मांगा बकाया तो कंडक्टर जड़ने लगा थप्पड़

सरवरी में एचआरटीसी कंडक्टर के युवती को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है. थप्पड़ की शिकार युवती ने इस बारे कुल्लू पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. जानकारी के मुताबिक युवती मनाली से कुल्लू की ओर आ रही थी. बस कुल्लू बस अड्डे में पहुंची उसी दौरान युवती के साथ यह घटना हुई. बताया जा रहा है कि युवती ने जब कंडक्टर से बकाया रुपए की मांग की तो कंडक्टर गुस्से में आ गया और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया.

बर्फबारी के चलते अटल टनल सड़क पर फंसे वाहन, सड़क पर मिट्टी बिछाकर 400 वाहनों को निकाला

कुल्लू-लाहौल घाटी में बर्फबारी के चलते गुरुवार रात को अटल टनल के साउथ पोर्टल में 400 से अधिक वाहन फंस गए. उसके बाद कुल्लू और लाहौल प्रशासन ने वाहनों को बाहर निकाला. (Snowfall in Kullu and Lahaul)

CM सुखविंदर सिंह ने PM मोदी की मां के निधन पर जताया दुख, पूर्व CM जयराम ठाकुर ने भी दी श्रद्धांजलि

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह ने पीएम मोदी के मां हीराबेन के निधन पर शोक जताया है. वहीं, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी पीएम मोदी के मां के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. (CM Sukhvinder Singh has condoled the demise of PM Modi mother)

कांगड़ा में ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक, पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

हिमाचल के सबसे बडे जिले कांगड़ा में 3 हजार मीटर से ऊपर की ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लग गई है. पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आपदा प्रबंधन से जुड़े बचाव दलों को बस छूट मिलेगी. (Tracking activities banned in Kangra)

7 साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला, बद्दी में हुई थी दरिंदगी

Himachal Pradesh High Court: सोलन जिले के औद्योगिक नगर बद्दी में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी उत्तर प्रदेश के आकाश नामक दरिंदे को फांसी की सजा में पुष्टिकरण के मामले पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा. खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनकर फांसी की सजा के पुष्टिकरण और अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में तीन दिवसीय पेंटिंग एग्जीबिशन शुरू, 35 कलाकार ले रहे भाग

धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में तीन दिवसीय इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन का वीरवार को शुभारंभ किया गया. इस एग्जीबिशन में 5 देशों सहित भारत के विभिन्न राज्यों के 35 आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं. (Three Day Painting exhibition in Kangra) (Kangra Art Museum Dharamshala)

हिमाचल में आज कई जगह बर्फबारी की संभावना, देश में ऐसा रहेगा weather

देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा. वहीं, उत्तराखंड में कोल्ड डे की स्थिती बन सकती है. इसके अलावा हिमाचल की बात की जाए तो आज कई जगहों पर बर्फबारी की बात मौसम विभाग ने कही है. (Himachal weather update)

चंडीगढ़ में हिमाचल की लड़की के साथ गैंगरेप मामला, मुख्य आरोपी को पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने किया पेश

चंडीगढ़ के सेक्टर-39 में हिमाचल प्रदेश की युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सन्नी को गिरफ्तार कर चंडीगढ़ जिला अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है. पीड़िता की शिकायत पर सिरसा के रहने वाले आरोपी परविंदर को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी सन्नी फरार था. वीरवार को पुलिस ने आरोपी सन्नी को गिरफ्तार कर चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

हिमाचल के शिमला और हमीरपुर में सीबीआई की रेड, जानें क्या है पूरा मामला

CBI raid in Himachal: सीबीआई ने देशभर के साथ ही हिमाचल के भी 2 जिलों में वीरवार को रेड की है. अनिवार्य परीक्षा पास किए बगैर प्रैक्टिस कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों और राज्य चिकित्सा परिषदों के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में सीबीआई ने शिमला और हमीरपुर समेत देशभर के 91 स्थानों पर छापे मारे.

