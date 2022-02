धर्मशाला: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला (Dharamshala International Cricket Stadium)में 26 और 27 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच दो टी-20 मैच (India vs Sri Lanka T 20 match) खेले (India Sri Lanka match in Dharamshala)जाएंगे. टी-20 मैचों की टिकटों के रेट तय कर दिए गए .टिकटों की बिक्री पेटीएम पर ऑनलाइन माध्यम से होगी. टिकटों के रेट का फैसला शनिवार को एचपीसीए प्रबंधन की बैठक में लिया (HPCA Management Meeting in Dharamshala) गया. टिकट की सबसे कम कीमत 750 रुपए रखी गई और टिकट का अधिकतम मूल्य 7500 रुपए रखा गया. 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000 रुपए की टिकटें भी बेची जाएंगी.





एचपीसीए के कोषाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया टिकटों की बिक्री से संबंधित बैठक की गई. बैठक में टिकटों के रेट तय किए गए .एचपीसीए स्टेडियम में 14 स्टैंड ,लेकिन इस बार स्टेडियम की क्षमता के अनुरूप 50 फीसदी टिकटों पर ही बिक्री होगी. बैठक में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने से लेकर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई.



एचपीसीए के जीएम एनएस मन्हास के बताया कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में एक कुर्सी को छोड़ कर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई. वही, कुर्सियों पर भी क्रॉस का निशान बनाया जाएगा.इसी के साथ दर्शकों को भी जो टिकट दी जाएगी उस पर भी बाकायदा एक कुर्सी को छोड़ कर बैठने के निर्देश जारी किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को दोपहर बाद धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में टिकटों की बिक्री दर्शकों के लिए शुरू की जाएगी.

ये भी पढ़ें : परवाणू से शिमला निर्माणाधीन फोरलेन का बेतरतीब तरीके से हो रहा निर्माण! लोगों के लिए बना परेशानी का सबब