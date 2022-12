धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की मतगणना शांति पूर्वक संम्पन्न हो गई लेकिन बीती रात कुछ शरारती तत्वों द्वारा धर्मशाला स्मार्ट सिटी का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया. धर्मशाला में पूर्व मेयर, पूर्व जिला परिषद सदस्य, पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्षद के घर में बीती रात डेढ़ से ढाई बजे के बीच पथराव किया गया. इस घटना में गनीमत यह रही कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है, सभी लोग सुरक्षित हैं. पूर्व मेयर दविंद्र जग्गी के बताया कि इस घटना की एफआईआर दर्ज करवा दी गई है.

धर्मशाला नगर निगम के पूर्व मेयर दविंद्र जग्गी ने बताया कि बीती रात करीब डेढ़ बजे कोतवाली बाजार से पार्षद नीनू शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य हरभजन सिंह, पूर्व राज्यसभा संसद विप्लव ठाकुर के घरों पर पथराव किया गया. पथराव में उनके घरों के शीशे टूट गए हैं. शरारती तत्वों ने घरों में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया. इस घटना में गनीमत यह रही कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी और परिवार के सभी सदस्य भी सुरक्षित हैं.

पूर्व मेयर दविंद्र जग्गी समेत 4 घरों में देर रात पथराव.

उन्होंने कहा कि इस घटना को अंजाम देने के लिए एक ही जगह से रणनीति तय की गई. जग्गी ने बताया कि दिन में दो लोगों ने उनके घर की रेकी की थी. उन दोनों लोगों की पहचान की जा चुकी है. उन दोनों लोगों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है. विप्लव ठाकुर के घर पर सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण लोगों की पहचान नहीं हो सकी है. उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत पुलिस से की गई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. उन्होंने शरारती तत्वों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि धर्मशाला को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. (Stone pelting in Dharamshala) (Stone pelting at Davindra Jaggi house) (stone pelting in 4 houses in Dharamshala)

