IPS अधिकारी SR राणा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

धर्मपुर/मंडी: आईपीएस साजु राम राणा का आज उनके पैतृक गांव कांडापतन में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान हिमाचल पुलिस के मुखिया संजय कुंडू ,डीआईजी सेंट्रल जोन मंडी मधुसूदन शर्मा सहित उनके गांव और आसपास के गांवों के लोगों ने बड़ी संख्या में मौजूद रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. (IPS SR Rana was cremated in Mandi ) (DGP tribute to IPS Rana)

देर रात लाया गया पार्थिव शरीर: आईपीएस साजु राम राणा का पार्थिव शरीर देर रात को धर्मशाला से लाया गया. उनकी पार्थिव देह पहुंचते ही परिवार सहित गांव में माहौल गमगीन हो गया. क्या युवा और क्या बुजुर्ग सभी की आंखों में आंसू थे. बता दें कि पिछले कल 3 जनवरी को धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की जन आभार रैली थी. आईपीएस अधिकारी कार्यक्रम का जिम्मा संभाल रहे थे. उसी दौरान वह अचानक गिर गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सीएम सुखविंद सिंह ने भी परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधवाया.

अंतिम संस्कार में ये अधिकारी शामिल हुए: आईपीएस साजु राम राणा जिले के धर्मपुर उपमंडल के कांडापतन के रहने वाले थे. उनके अंतिम संस्कार में उपायुक्त अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री, एसपी विजिलेंस, एसपी मंडी, पुलिस बटालियन कमांडेंटस सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने उनके पैतृक गांव पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

1990 में हिमाचल पुलिस ज्वाइन की : जानकारी के मुताबिक आईपीएस अधिकारी साजु राम राणा की पहचान हमेशा पेशवर अफसर की रही है. उन्होंने सिंतबर 1990 में इंसपेक्टर के रूप में हिमाचल पुलिस को ज्वाइन किया. उनकी पहचान हमेशा पेशेवर अफसर के तौर पर रही है. प्रोफेशनल अप्रोच के चलते उन्हें आईपीएस प्रमोट किया गया. उन्हें 2020 में आईपीएस में शामिल किया गया था. (IPS SR Rana Dies of Heart Attack) (Who is IPS Saju Ram Rana)

राष्ट्रपति पदक भी मिला: मंडी जिले के धर्मपुर के ध्वाली गांव से संबंध रखने वाले साजु राम राणा को 2020 में राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था. इसके अलावा उन्हें स्पेशल ड्यूटी के लिए 2 पुलिस मेडल भी मिले. वो कभी हार ना मानने वाले रवैये के साथ-साथ अपनी फिटनेस के लिए भी पुलिस महकमे में जाने जाते थे.

ये भी पढ़ें : जानिये कौन थे IPS साजु राम राणा, जिन्होंने गलवान हिंसा के बाद ऐसे निभाई थी अपनी ड्यूटी