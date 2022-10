कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई. निर्वाचन अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मनीषा नंदा ने अपनी सेवाएं दीं. उनकी देख-रेख में नामांकन व चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर आरपी सिंह ने नामांकन भरा है. (Himachal Pradesh Cricket Association) (Election of President and Executive of HPCA)

वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए अमिताभ शर्मा, सचिव अवनीश परमार, कोषाध्यक्ष विक्रम सिंह और संयुक्त सचिव पद के लिए विशाल शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. इसकी आधिकारिक घोषणा शाम पांच बजे की गई. कार्यकारिणी सदस्यों के लिए मनुज शर्मा व चंद्रशेखर मेहता ने नामांकन पत्र भरा. सभी पदों के लिए एक-एक नामांकन ही प्राप्त हुए.

इस दौरान आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल भी मौजूद रहे. अरुण धूमल ने कहा कि रविवार को एचपीसीए की एजीएम (HPCA Annual General Meeting) है. कहा कि आरपी सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए अमिताभ शर्मा ने अपना नामंकन पत्र दाखिल किया है. उन्होंने कहा कि आरपी सिंह एकलौते उम्मीदवार है तो इनका चयन होना संभव है.(Himachal Pradesh Cricket Association) (Election of President and Executive of HPCA)

