धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (Himachal Pradesh Board Of School Education) ने दसवीं कक्षा फस्ट टर्म परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया है. फर्स्ट टर्म की लिखित परीक्षा नवंबर 2021 में संचालित की गई थी. इस परीक्षा के लिए कुल 90 हजार 646 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे. इसमें से 89 हजार 863 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 783 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष (President of Himachal Pradesh Board of School Education) डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा में अनुपस्थित रहे 783 विद्यार्थी टर्म-2 परीक्षा के लिए भी अयोग्य हो गए हैं.

स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि टर्म-1 परीक्षा परिणाम (HPBOSE Term 1 result 2022) ठीक रहा है. टर्म-2 परीक्षा अप्रैल में होगी और मई माह में वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम उनके कुल प्राप्त अंक और उन अंकों की वेटेज को लेकर पहले अधिसूचना जारी की गई है. इस परीक्षा परिणाम में परीक्षार्थी के प्रैक्टिकल अंक तथा इंटरर्नल असेसमेंट को सम्मिलित नहीं किया गया है. यह परीक्षा परिणाम परीक्षार्थी की थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंकों की वेटेज निकालकर तैयार किया गया है.

शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि फाइनल परीक्षा परिणाम टर्म-1 व टर्म-2 की परीक्षा के अंकों को साथ जोड़कर असेसमेंट व प्रैक्टिकल अंकों को जोड़ कर घोषित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट (hpbose.org) पर अपलोड किया गया है. वहीं, सभी संबंधित स्कूलों के यूजर आईडी में भी अपलोड कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि टर्म वन में जिनके अंक अच्छे नहीं रहे हैं, ऐसे परीक्षार्थी टर्म दो में और अधिक मेहनत करके अपना परिणाम सुधार सकते हैं.

डॉ. सुरेश सोनी ने कहा कि जिन परीक्षार्थियों (HPBOSE 10th Term-1 Result Declared) को अपने अंकों को लेकर कोई शक है तो वह 25 फरवरी तक 500 रुपये प्रति पेपर के हिसाब से पुनर्मूल्यांकन और 400 रुपये प्रति पेपर के हिसाब से पुनर्निरीक्षण के लिए ओवदन कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें रिजल्ट: विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (Himachal Pradesh Board Of School Education) की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं.

