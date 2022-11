फतेहपुर: हिमाचल में सभी 68 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान जारी है. कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा सीट है. इनमें से कई सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर है. इन सीटों में फतेहपुर विधानसभा सीट भी शामिल है. फतेहपुर सीट पर एक बार फिर से दिलचस्प मुकाबला होने वाला है. (Fatehpur assembly seat) (Bhawani Singh Pathania VS Rakesh Pathania ) (himachal assembly election 2022)

फतेहपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी: फतेहपुर विधानसभा सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं. इनमें से कांग्रेस से भवानी सिंह पठानिया, भाजपा से राकेश पठानिया, आम आदमी पार्टी से डॉ. राजन सुशांत, बसपा से तिलक राज चुनावी मैदान में हैं, जबकि कृपाल परमार, डॉ. अशोक कुमार सुमन, विजय कौंडल और संजय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

फतेहपुर विधानसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट.

भाजपा ने फिर बाहरी को टिकट दिया: इतिहास गवाह है कि बीजेपी की यही गलती पिछले 13 सालों से उसके वनवास का कारण भी बनी हुई है. इस बार भी बीजेपी ने पिछली हारों को दरकिनार करते हुए फिर से बाहरी प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया है. बीजेपी इस बार नूरपुर के विधायक और वन मंत्री राकेश पठानिया को फतेहपुर से अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में हैं. अब देखना यह है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, या फिर राकेश पठानिया एक नया इतिहास इस क्षेत्र से लिखते हैं. (BJP Candidate from Fatehpur) (Rakesh Pathania BJP Candidate from Fatehpur)

बलदेव ठाकुर को नहीं मिली जीत: अगर हम इतिहास पर जाए तो वर्ष 2012 में चुनाव के परिणामों की घोषणा 20 दिसंबर 2012 को की गई. हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 68 सीटों के लिए मतदान हुआ था. कांग्रेस ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की, बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिली जबकि निर्दलीय 5 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर विजयी रही मगर तब बीजेपी ने फतेहपुर से बलदेव ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया था. जिस पर बाहरी दूत होने का आरोप था. बलदेव ठाकुर ज्वाली विधानसभा के भोल पंचायत से संबंध रखते हैं. उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया से हुआ था और बलदेव ठाकुर को हार का मुंह देखना पड़ा था. (Fatehpur Assembly Constituency) (Congress Candidate from Fatehpur)

कृपाल परमार भी नहीं जीत पाए: उसके बाद वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कृपाल परमार को मैदान में उतारा, लेकिन कृपाल परमार को टिकट मिलते ही उन पर भी बाहरी दूत होने के नाम पर विरोध होने लगा. इन चुनावों में बीजेपी के बलदेव आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए हैं. नतीजा यह निकला कि इस चुनाव में भी स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया की जीत हुई, हालांकि चुनाव के समय सुजान सिंह पठानिया बीमार थे और वह घर से बाहर भी नहीं निकले, बावजूद इसके उन्होंने 1,274 मतों से चुनाव जीत लिया. यही हाल इसी वर्ष 2021 के उपचुनाव में हुआ. बीजेपी ने यहां से बलदेव ठाकुर को मैदान में उतारा और बाहरी दूत का विरोध जताते हुए लोगों ने उन्हें फिर नकार दिया. (Himachal assembly election 2022) (Fatehpur Assembly Constituency)

फतेहपुर से चार दिग्गज मैदान में: इसी गलती को अब बीजेपी ने एक बार फिर से दोहराया है. अब देखना यह है कि चुनावी रण में उतरे राकेश पठानिया यहां नया इतिहास लिख पाएंगे या फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा. बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में फतेहपुर से चार धुरंधर अपना भाग्य आजमा रहे हैं. बीजेपी ने राकेश पठानिया को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भवानी पठानिया पर दाव खेला है. वहीं, कृपाल परमार और राजन सुशांत भी चुनावी रण में आजाद प्रत्याशी के रूप में कूद चुके हैं. अब देखना यह है कि इन चारों धुरंधरों में किसके सिर फतेहपुर की सीट का सेहरा सजेगा. (BJP Candidate from Fatehpur) (Rakesh Pathania BJP Candidate from Fatehpur) (BJP Candidate from Fatehpur)

