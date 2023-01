कांगड़ा: कांगड़ा जिले के 7 उपमंडलों में सभी सरकारी और निजी स्कूल अब सुबह 10 बजे से खुलेंगे. यह फैसला डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने जिले में तापमान में आई गिरावट को देखते हुए लिया है. इन उपमंडलों में धुंध और कोहरे के बढ़े प्रकोप को दृष्टि में रखते हुए यह आदेश जारी भी कर दिए गए हैं. यह आदेश 8 से 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेंगे. बताते चले कि मौसम विभाग ने भी जिला कांगड़ा सहित अन्य और कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. (School timing for all school in kangra) (School timings in kangra)

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले चार दिनों में पश्चिमी विशोभ के सक्रिय होने के कारण जिला कांगड़ा में घना कोहरा और तेज बारिश भी बताई हुए है. इसी के साथ जिला कांगड़ा के साथ लगती धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर भी तापमान में गिरावट आने से ताज हिमपात भी हो सकता है. इसी कारण जिला कांगड़ा के उपायुक्त ने जिले में 7 उपमंडलों के स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव किया है

इन सात उपमंडलों में लागू रहेंगे आदेश- डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि लगातार गिरते तापमान से जिले के 7 उपमंडलों ज्वालामुखी, इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली, देहरा और जयसिंहपुर में बढ़ी धुंध और कोहरे के कारण परिस्थितियां विकट हुई हैं. यह ध्यान में आया है कि इन उपमंडलों में घने कोहरे के कारण सुबह के समय में सड़क पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है. जिस कारण बच्चों का सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचना कठिन हो रहा है. उन्होंने कहा कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए जिले के 7 उपमंडलों में स्कूल खुलने का समय सुबह 9 की बजाय 10 बजे किया गया है.

अवलेहना करने वालों पर होगी कार्रवाई- शिक्षा विभाग के उच्च व प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को स्कूल खुलने की टाइमिंग के अनुरूप ही सायं को स्कूल बंद करने का समय तय करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम और शिक्षा उपनिदेशकों को आदेश का अनुपालन तय बनाने और अवलेहना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है. वहीं, उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को अभी अपनी मशीनरी सहित तैयार रहने के लिए कहा है. ताकि अगर जिले में कही तेज बारिश के कारण भूस्खलन होता है तो मार्ग को तुरंत यातायात के लिए बहाल किया जा सके. (DC Kangra issues orders) (DC Kangra orders for Schools in Kangra) (School timing for govt private school in kangra) (School timings in kangra of 7 subdivision)

ये भी पढ़ें: शिमला से जम्मू-कटड़ा वोल्वो बस सेवा शुरू, यह रहेगी समय सारिणी और किराए में मिलेगी इतनी छूट