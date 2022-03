यूक्रेन में किसी भी भारतीय छात्र को नहीं बनाया गया बंधक: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास अपने नागरिकों से सतत सम्पर्क बनाये हुए है और किसी छात्र के बंधक बनाए जाने की स्थिति का सामना करने जैसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाये जाने की खबरों को लेकर मीडिया के सवालों पर यह बात कही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही जयराम सरकार: मुकेश अग्निहोत्री

शिमला में ओल्ड पेंशन की बहाली (restoration of old pension in HP) को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी पहुंचे हैं, लेकिन कर्मचारियों को चौड़ा मैदान तक भी आने से रोक दिया गया है. जिस पर विपक्ष ने निशाना साधा है और सरकार पर कर्मचारियों को के आंदोलन को कुचलने के आरोप लगाए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

राजधानी शिमला में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हजारों कर्मचारी प्रदर्शन (employees protest in shimla) कर रहे हैं. सर्कुलर मार्ग से रैली निकालते हुए विधानसभा के तरफ आ रहे थे. पुलिस ने उन्हें 103 सुरंग के पास ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया. सरकार को ओल्ड पेंशन बहाल करनी होगी. विधायक या सांसद 1 दिन के लिए भी चुना जाता है तो उसे पेंशन दी जाती है, लेकिन कर्मचारी सारी उम्र सरकार के लिए काम करता है. उसकी पेंशन बंद कर दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय ने पार किया दो लाख का आंकड़ा, सीएम ने सदन में रखी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट

हिमाचल में चालू वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में 18,421 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सीएम जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सदन में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की. सरकार ने उम्मीद (Himachal Economic Survey Report) जताई कि 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में और सुधार होगा और विकास दर दहाई अंक (double digit) को छू लेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल बजट सत्र: ओल्ड पेंशन बहाली के लिए चर्चा न होने पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा (Himachal Pradesh Vidhan Sabha) में गुरुवार को प्रश्नकाल के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया. दरअसल विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा की मांग की. जिस पर सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी व्यवस्था नहीं दी (HP budget session 2022) और प्रश्नकाल शुरू कर दिया. जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

रूस-यूक्रेन युद्ध ने अभिभावकों की बढ़ाई चिंता, यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं हिमाचल के 249 छात्र

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध (russia-ukraine war) के दौरान हिमाचल के कई छात्र यूक्रेन के कई शहरों में फंसे हुए हैं. सीएम जयराम ठाकुर ने बजट सत्र में बताया कि यूक्रेन में हिमाचल के 249 छात्र अभी भी फंसे (Himachal students trapped in Ukraine) हुए हैं. अब तक 198 छात्रों को वहां से सुरक्षित प्रदेश वापस लाया जा चुका है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

खुद अपने इलाज को तरस रहा है बठाहड़ का स्वास्थ्य उपकेंद्र, महीनों से लटक रहा ताला

हिमाचल के आखिरी छोर तक विकास और स्वास्थ्य सुविधाएं (health facilities in kullu) पहुंचाने का प्रदेश सरकार का दावा खोखला नजर आ रहा है. पर्यटन नगरी कुल्लू की तीर्थन घाटी (tirthan valley of kullu) में दुर्गम ग्राम पंचायतों के करीब 7 हजार लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए बठाहड़ में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला गया था, लेकिन यहां उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है. ऐसे में यहां के लोगों को 90 किमी दूर कुल्लू का रुख करना पड़ रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में पोषण अभियान की समीक्षा बैठक, डीसी बोले- आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के स्वास्थ्य का होगा सर्वेक्षण

आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 साल आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य का ताजा सर्वेक्षण किया जाएगा. आशुतोष गर्ग ने पोषण अभियान की समीक्षा बैठक (review meeting on nutrition campaign in Kullu) की अध्यक्षता करते हुए इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में सर्वेक्षण (Survey at Anganwadi Center in Himachal) के दिन निजी अथवा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 साल आयु के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में बुलाया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू पुलिस की कार्रवाई, हेरोइन के साथ दिल्ली का युवक गिरफ्तार

मणिकर्ण घाटी के कसोल में पुलिस की टीम ने 17 ग्राम हेरोइन (heroin recovered in kullu) के साथ युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान रोहित पाल, पुत्र गौरी शंकर, दिल्ली निवासी के तौर पर हुई है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (sp kullu on drug smuggling) ने बताया मामले की पुष्टि की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सरकाघाट में बस दुर्घटनाग्रस्त, एक महिला की मौत

जिला मंडी में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामले में उपमंडल सरकाघाट में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई (BUS ACCIDENT IN SARKAGHAT) है. जिस कारण एक महिला की मौत हो (ROAD ACCIDENT IN MANDI) गई. मामले की पुष्टि एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने की (SP MANDI ON BUS ACCIDENT) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोलन में स्कूल की छत पर खेलते समय हादसा, 7 साल के मासूम की मौत

सपरून स्कूल में बुधावरा शाम एक बच्चे की स्कूल की छत से गिरने से मौत का मामला (7 year old child dies in Solan) सामने आया है. बच्चे की उम्र 7 वर्ष थी. एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया की पुलिस मामले की जांच कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

