हमीरपुर: भारत के पास मजबूत नेता है. हमारी सेना बॉर्डर पर पूरे हौसले के साथ खड़ी है. आज गलवान घाटी पर जोरदार जवाब खतरनाक दुश्मनों को सैनिक दे रहे हैं. सभी देशवासी सुरक्षित हैं, यह बात अब केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर सैनिकों के आभार समारोह (Union Minister Anurag Thakur in Hamirpur) में कही. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सेना और सैनिकों को मजबूती प्रदान की है. उन्होंने कहा कि आज भारत देश अपने सैनिकों के लिए टैंक, लड़ाकू विमान और बुलेट प्रूफ जैकेट आज खुद बना रहा है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच (Anurag Thakur praised PM Narendra Modi), नीति और नेतृत्व ने कोरोना जैसी महामारी में देश को लड़ने का हौसला और हिम्मत दी. देश ने खुद वैक्सीन बनाई और विदेशों को भी दी. देश में वैक्सीन की करीब 180 करोड़ डोज निशुल्क लगवा दी गयी है. किसी ने अपनी जेब से एक रुपया तक खर्च नहीं किया. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया है.

हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागात.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धूमल 1990 से वन रैंक वन पेंशन की मांग (One Rank One Pension in Himachal) उठा रहे थे. उनकी मांग को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 55 हजार करोड़ वन रैंक वन पेंशन में पूर्व सैनिकों को दे चुकी है. उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे. दोनों ने कारगिल युद्ध के दौरान उस घाटी का दौरा किया. उस दौरान सैनिकों से मिले और उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार में शहीद हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर घर पहुंचने शुरू हुए थे.

सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल.

वहीं, चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां-जहां भाजपा सरकारों ने शानदार काम किया, वहां फिर से जनता का आशीर्वाद मिला है. चारों राज्यों में मोदी मैजिक चला और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है. 22 में यूपी की सरकार बनी है, अब 24 में मोदी ही आएंगे. 22 के हिमाचल के चुनावों में पूरा जोर लगाएं और हमीरपुर की सारी सीटें जिताएं.

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने देश और प्रदेश की रक्षा करने के लिए सैनिकों का आभार और भाजपा सरकारों द्वारा सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए किए गए कार्यों पर मोदी का आभार किया. आभार रैली का आयोजन भाजपा मंडल सुजानपुर द्वारा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत चौकी जम्वाला में किया गया. कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की.

इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे दोनों मुख्य अतिथियों का पार्टी पदाधिकारियों भिन्न-भिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई. पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पूर्व सैनिकों और देश की सरहद पर तैनात सैनिकों को याद करते हुए कहा कि वीर सैनिकों की शहादत और उनके कर्तव्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता है. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत माता की जय, वीर सैनिकों की जय, वंदे मातरम के उद्घोष से सबका स्वागत किया. इस मौके पर पूर्व सैनिकों के करीब चार हजार परिवारों को सम्मानित किया.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में AAP का कोई आधार नहीं, फिर से बनेगी भाजपा की सरकार: अनुराग ठाकुर