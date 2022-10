पुलिस की चुनावी चेकिंग: 31.80 लाख की नकदी और 6.16 लाख की अवैध शराब पकड़ी

विधानसभा चुनावों के लिए इन दिनों आदर्श आचार संहिता (code of conduct in Himachal) लागू की जा रही है. प्रशासन यह सुनिश्चित कर रही है कि इसका अनुपालन हो. इसके लिए जहां पुलिस विभाग द्वारा नाकेबंदी की जा रही है, वहीं आबकारी विभाग भी लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर की गई नाकेबंदी के दौरान 31.80 लाख की नकदी और 6.16 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

बीजेपी ने बागियों पर की कार्रवाई, निष्कासित किए ये नेता

हिमाचल विधानसभा चुनाव में बागी हुए बीजेपी नेताओं पर एक्शन हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 5 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है. (bjp action on rebel candidates)

प्रियंका गांधी की मंडी रैली पूरी तरह रही फ्लॉप: अजय राणा

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा (Himachal BJP Spokesperson Ajay Rana) ने मंडी में हुई कांग्रेस की रैली को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया है. उन्होंने कहा कि रैली में पहुंची कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जनता से सही संपर्क नहीं बना पाई. अजय राणा ने कहा कि सीएम के गृह जिला मंडी में हुई कांग्रेस की रैली में कांग्रेस भीड़ जुटाने में असमर्थ रही. पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा-भाजपा भी करें और पार्टी के खिलाफ काम भी करें नहीं होगा बर्दाश्त: CM जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन विधानसभा क्षेत्र के चैलचौक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

'भाजपा नहीं बदल सकती हिमाचल की परंपरा, जनता खुद CM को कहेगी जयराम जी की'

मंडी में कांग्रेस की रैली के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंडी के लोगों से आहवान किया कि प्रदेश में सरकार बदलने की परंपरा ठीक है और लोग इस परंपरा को जारी रखें. इससे नेता को सीख मिलती है कि अगर उसने काम नहीं किया तो फिर बाहर कर रास्ता दिखा दिया जाएगा. वहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब जयराम को जय राम जी की करने का समय आ (Bhupesh Baghel on CM Jairam) गया है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में कल से बीजेपी के स्टार प्रचारक भरेंगे हुंकार, शाह से लेकर योगी, स्मृति ईरानी और गडकरी करेंगे जनसभा

हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होनी है. जिसे देखते हुए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को हिमाचल के सियासी रण में उतार दिया है. देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्री मंत्री नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल आ रहे हैं. जहां ये चारों कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

पहली कैबिनेट में ओपीएस और 1 लाख पदों पर नियुक्ति का होगा फैसला: प्रियंका गांधी

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को मंडी में चुनाव रैली में पहुंची. इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल संस्कृति और परंपराओं का प्रदेश है. हिमाचली खुद्दार होते हैं. जो कहते हैं कि परंपरा (रिवाज) बदलिए, मैं उससे सहमत नहीं हूं. वहीं, प्रियंका ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर साल 1 लाख और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे. (Priyanka Gandhi on OPS) (priyanka gandhi rally in himachal) (priyanka gandhi rally in mandi)

सुभाष शर्मा मेरे अच्छे दोस्त हैं, पार्टी के बाहर नहीं होती कोई इज्जत: त्रिलोक जम्वाल

बिलासपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल ने ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान भाजपा छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सुभाष शर्मा पर बड़ी बात (BJP Candidate from Bilaspur Sadar Trilok Jamwal) कही है. उन्होंने कहा कि सुभाष शर्मा मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पार्टी से बाहर जाकर अगर कोई काम करेगा तो मेरे मन में उसके लिए कोई इज्जत नहीं. इसके साथ उन्होंने कहा कि मुझे सभी का समर्थन मिल रहा है और सभी को साथ लेकर चला जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

4 और 6 नवंबर को हिमाचल में योगी आदित्यनाथ, 6 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसभा

हिमाचल में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है और इसी कड़ी में पार्टी के स्टार प्रचारक हिमाचल के सियासी रण में उतर चुके हैं. बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को उतारा है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं. जानिये योगी कब और किन विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रचार. (Yogi Adityanath in Himachal) (Yogi Adityanath Rally in Himachal)

1 Seat 2 Minute: क्या राकेश सिंघा बचा पाएंगे CPI(M) की इकलौती सीट या कुलदीप राठौर देंगे पटखनी?

ठियोग विधानसभा सीट (Theog Assembly Seat) हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है. इस सीट पर 2017 विधानसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी राकेश सिंघा ने जीत दर्ज की थी. इस क्षेत्र में CPI (M और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. सीपीआईएम से राकेश सिंघा और कांग्रेस से कुलदीप सिंह राठौर (rakesh singha vs kuldeep singh rathore) चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं.