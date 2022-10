HP Election 2022: आज होगी नामांकन पत्रों की छंटनी, 29 अक्टूबर को साफ होगी प्रत्याशियों की तस्वीर

विधानसभा चुनाव (Himachal Election 2022) के लिए भरे नामांकनों की छंटनी आज होगी. प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 775 नामाकंन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिनमें उम्मीदवारों के अलावा उनके कवरिंग कैंडिडेट भी शामिल हैं. अब इन नामांकन पत्रों की छंटनी आज जाएगी और इसके बाद 29 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे.

मंडी जिले में 10 विधानसभा सीट, जानिए किस विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाता

जिला मंडी के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 8,58,646 मतदाता 12 नवंबर 2022 को प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे. आंकड़ों के अनुसार मंडी जिले में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है. जिले में 4,24,567 महिला और 4,22,215 पुरुष मतदाता हैं. (858646 voters in Mandi district) (Female Voters are more than Men in Mandi) (Himachal Assembly Election 2022)

Weather Update Himachal: हिमाचल में 29 अक्टूबर तक मौसम रहेगा साफ

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात सितरंग कमजोर होकर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में है. अगले 24 घंटों के दौरान, देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. वहीं, हिमाचल में 29 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है. (India Weather Forecast) (Weather Update Himachal)

आनी में बीजेपी और कांग्रेस के बागियों ने बढ़ाई प्रत्याशियों की मुश्किलें, नहीं मान रहे बागी नेता

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है. लेकिन बागी नेता भाजपा और कांग्रेस की जीत के लिए रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं. जिला कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. फिलहाल दोनों पार्टियों द्वारा बागी हुए नेताओं को मनाने का दौर जारी है. अब देखना ये होगा क्या दोनों ही दल बागी नेताओं को मनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं.(Himachal Assembly Election 2022) (BJP trying to convince Rebels Leaders in Anni) (Congress trying to convince Rebels Leaders in Anni)

मंडी में 22 वर्षीय युवक पर रेप का आरोप, 20 साल की है पीड़िता, मामला दर्ज

मंडी जिले के जोगिंदर नगर में एक विवाहिता ने युवक पर उसके साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है. (rape in Mandi)

Himachal Election: 31 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रियंका गांधी करेंगी कई रैलियां और रोड शो, यहां देखें शेड्यूल

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा मोर्चा संभालने जा रही हैं. 31 अक्तूबर को कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी. कांग्रेस ने प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में प्रियंका की रैलियों व रोड शो का कार्यक्रम तय कर लिया (Priyanka Gandhi rally in Himachal) है.

कांग्रेसी नेताओं के बयान ही काफी हैं पार्टी को तबाह करने के लिए: CM जयराम ठाकुर

सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर (Jairam thakur on kaul singh thakur) और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयानों पर तंज कसा है. सीएम ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं के बयान ही पार्टी को तबाह करने के लिए काफी है. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है.

कुल्लू: कसोल में बेंगलुरु के पर्यटक की बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस

कुल्लू के कसोल के घराहण नाले में अज्ञात लोगों ने बेंगलुरु के एक पर्यटक की हत्या कर (Bengaluru tourist murdered in Kasol) दी. मृतक की पहचान सोनू कुमार, पुत्र रवि कुमार निवासी, बेंगलुरु के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मलाणा गांव के लोग मतदान तो करते हैं, लेकिन नियम व कानून देवता के आदेश

अपनी प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जाने जाने वाला मलाणा गांव इस बार भी विधानसभा चुनावों (Himachal assembly election 2022) में अपनी हिस्सेदारी देगा. आज तक यहां 75 प्रतिशत मतदान हुआ है. यहां पर नियम व कानून देवता के आदेशों से ही चलाते हैं. यही कारण है कि जिला प्रशासन हर बार यहां पर 100 प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम तो भेजता है. लेकिन आज तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया. इस बार भी प्रशासन मलाणा गांव को मतदान के बारे में जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहा है.

कांग्रेस को प्रदेश में आने ही नहीं देंगे, लगा देंगे बाड़: सीएम जयराम ठाकुर

सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को मंडी जिले के सराज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जनता को लुभाने के लिए कई प्रकार की गारंटियों की पेशकश कर रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन इस बार प्रदेश में कांग्रेस को बाड़ लगाकर आने ही नहीं दिया जाएगा. (CM Jairam Thakur on Congress)

