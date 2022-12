सोलन में अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद, 800 कर्मचारियों पर रोजी-रोटी का संकट

हिमाचल के सोलन जिले में दालड़ाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट आज बंद कर दिया गया. पिछले कल यानी 14 दिंसबर को बिलासपुर जिले के बरमाणा में स्थित सीमेंट प्लांट को बंद किया गया था. कंपनी ने प्लांट बंद करने के पीछे माल ढुलाई के दाम ज्यादा होने का कारण बताया है. (ambuja cement plant closed in solan )

32 वर्षों के बाद भोरंज से कांग्रेस को मिली जीत, MLA बोले- जिले के लिए गौरव का क्षण

हिमाचल की भोरंज सीट से 32 वर्षों के बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की है. यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश कुमार ने 60 वोटों के अंतर से जीत पाई है. ऐसे में ईटीवी भारत ने भोरंज विधायक सुरेश कुमार से खास बातचीत की और जाना की नतीजे घोषित होने के अंतिम क्षणों में काउंटिंग सेंटर के अंदर कैसा माहौल रहा. (Bhoranj MLA Suresh Kumar) (Bhoranj Assembly Seat)

एक्शन में MLA सुरेश कुमार, अधिकारियों से बैठक कर बोले: तबादला अड्डा नहीं बनेगा भोरंज

भोरंज विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार शपथ ग्रहण से पहले ही एक्शन में आ गए हैं. उन्होंने बुधवार को यहां मिनी सचिवालय में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें दिशा-निर्देश जारी किए. (Bhoranj MLA Suresh Kumar) (Bhoranj MLA Suresh Kumar meeting)

सीएम सुखविंदर सिंह आज जाएंगे जयपुर, जानें 18 दिसंबर तक क्या रहेगा शेड्यूल

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 दिसंबर तक प्रदेश में नहीं होंगे. वह दिल्ली और राजस्थान दौरे पर रहेंगे. क्या रहेगा उनका शेड्यूल जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.(CM Sukhvinder Singh Sukhu tour schedule)

सुखविंदर सरकार की पर्यावरण बचाने की कवायद: ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किया जाएगा प्रमोट

हिमाचल कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सरकार पर्यावरण बचाने के लिए ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देगी. साथ ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह ने अधिकारियों को योजनाओं का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है. (sukhvinder singh government will promote electric vehicles)

'मंडी के विजय सेन स्कूल के यू ब्लॉक को तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की स्वीकार'

ग्लोबल ज्यूरिस्ट के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी के विजय सेन स्कूल के यू ब्लॉक को तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आइटम नंबर 27 और कोर्ट नंबर 3 में 9 दिसंबर को स्वीकृत किया गया है और प्रभावित एसएमसी और बच्चों की मांग को स्वीकार करते हुए दूसरी पार्टी को नोटिस जारी किए हैं. (Vijay Sen School in Mandi) (Demolition of U block of Vijay Sen School) (Rajneesh Sharma press conference in bilaspur)

जयराम सरकार कर्मचारियों के मसलों को हल करने में रही नाकाम, अब कांग्रेस से है आस- वीरेंद्र चौहान

राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान द्वारा बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता की गई. इस दौरान उन्होंने जयराम सरकार को कर्मचारियों के मसलों को हल करने में नाकाम करार दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद है की कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करेंगी. (Himachal Rajkiya Adhyapak Sangh) (Virender Chauhan press conferences in shimla)

लोअर बाजार में अतिक्रमण पर एमसी शिमला ने दाखिल नहीं किया शपथ पत्र, हाईकोर्ट ने जताया अफसोस

हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली पर अफसोस जताया है.शिमला के लोअर बाजार में अतिक्रमण के मामले में निगम प्रशासन से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था.शपथ पत्र दायर न करने पर हाईकोर्ट ने उसकी कार्यप्रणाली पर अफसोस जाहिर किया. (MC Shimla did not file affidavit in High Court)

बागवानी विभाग आज से बांटेगा पौधे, 150 से 400 रुपए तक कीमत

बागवानी विभाग आज से फल पौधों की बिक्री शुरू करेगा. इस दौरान ब, नाशपाती, आडू, सहित अन्य फलों के पौधों का वितरण किया जाएगा. पौधों की कीमत 150 से 400 रुपए तक कीमत रहेगी. (horticulture department will sell foreign plants )

हिमाचल प्रदेश: बरमाणा एसीसी सीमेंट प्लांट में ताला, कंपनी प्रबंधन ने दिया नोटिस

बरमाणा एसीसी सीमेंट प्लांट 15 दिसंबर से बंद रहेगा. प्लांट पर ताला लगा दिया गया है. एसीसी प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों और कामगारों को 15 दिसंबर से काम पर न आने का फरमान जारी हुआ है. नोटिस के तहत जब तक हालात में सुधार नहीं आता तब तक कम काम पर न लौटने और आदेश का इंतजार करने को कहा गया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में विदेशी परिंदों ने दी दस्तक, जलाशयों में कर रहे अठखेलियां