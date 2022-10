बाबा केदार की पूजा के दौरान हिमाचली टोपी और पोशाक में दिखे पीएम मोदी, किसने बनाई ये भी जानिए

विश्व प्रसिद्ध चारधाम में शुमार बाबा केदार के दर पर पहुंचे पीएम मोदी खास अंदाज में नजर आए. पीएम मोदी ने पहाड़ी पोशाक और टोपी पहनी थी. बताया जा रहा है कि यह पोशाक हिमाचल प्रदेश के चंबा की एक महिला ने बनायी थी. पीएम मोदी का हर कदम कोई लक्ष्य लिए होता है. पीएम मोदी ने उत्तराखंड यात्रा के दौरान हिमाचली पोशाक पहनी तो इसका भी एक मकसद है.

नालागढ़ विधानसभा सीट: 2017 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हरदीप बावा बने कांग्रेस उम्मीदवार

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. हालांकि कांग्रेस और आदमी पार्टी अभी सभी सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर पाई है. वहीं, इस बार सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है. 2017 में कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हरदीप बावा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर हरदीप बावा और लखविंदर राणा आमने सामने हैं. आम आदमी पार्टी की ओर से बनाये गए प्रत्याशी धर्मपाल चौहान भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर... (Himachal Assembly Elections 2022)) (congress candidate from Nalagarh) (BJP candidate from Nalagarh)

नौवां विधानसभा चुनाव लड़ेंगी आशा कुमारी, आज दाखिल करेंगी नामांकन

डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने इस बार भी वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी पर विश्वास जताया है. वह इस बार अपना नौवां विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, जिसके लिए वह आज नामांकन दाखिल करेंगी. (Congress MLA Asha Kumari) (Asha Kumari nomination from Dalhousie) (Asha Kumari Political career) (Asha Kumari will contest ninth assembly election) पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस ने जारी की 17 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, 5 सीटों पर अभी भी नहीं बनी सहमति

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वीरवार देर रात को 17 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर (Himachal congress candidate list) दी है. हालांकि अभी भी 5 सीटों पर उम्मीदवारों को घोषणा नहीं की गई है.

हमीरपुर जिले में आज दिग्गज नेता राणा-सुक्खू के साथ कांग्रेस-भाजपा के 5 प्रत्याशी भरेंगे नामांकन

जिला हमीरपुर में आज भाजपा और कांग्रेस के लगभग सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे. वहीं, हमीरपुर सीट से कांग्रेस द्वारा अभी तक चुनावी मैदान में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है लेकिन आशीष शर्मा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें वहां से टिकट देने की उम्मीद लगाई जा रही है.(Congress Candidate From Hamirpur Seat) (Himachal Assembly Election 2022) (Ashish Sharma Join Congress) पढ़ें पूरी खबर...

किशोरी लाल ने आनी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का लिया फैसला, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

जिला कुल्लू की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा के द्वारा अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है. वहीं, आनी विधानसभा से वर्तमान विधायक किशोरी लाल सागर का टिकट भाजपा के द्वारा काट दिया गया है. जिसके बाद उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है. उनके साथ करीब 100 कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा से इस्तीफा दिया है. (Kishori Lal Face Election As Independent Candidate) (Kishori Lal resigns from BJP) (BJP workers resign from Anni)

शिमला जिले में 17 मतदान केंद्र पर महिलाएं और 8 मतदान केंद्रों का दिव्यांग कर्मचारी करेंगे संचालन

शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने कहा कि शिमला जिले में 17 मतदान केंद्र पर महिलाएं और 8 मतदान केंद्रों पर दिव्यांग कर्मचारी संचालन करेंगे. उन्होंने कहा कि शिमला में 8 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं. (17 polling booth in shimla) (Women will operate 17 polling booth in shimla) (Divyang will operate 8 polling booth in shimla) (Himachal assembly election 2022)

हिमाचल विधानसभा चुनाव: सिरमौर जिले में 5 विधानसभा सीट, जानिए इस साल क्या है सियासी समीकरण

इस साल जिला सिरमौर से शिलाई सीट को हॉट सीट माना जा रहा है. यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई घोषणाएं और उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं. जिससे आम जनमानस को फायदा मिल रहा है. तो दूसरी ओर शिलाई को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है. ऐसे में यहां से हर्षवर्धन चौहान एक मजबूत दावेदार है और एक बार फिर बलदेव तोमर और हर्षवर्धन आमने-सामने होने वाले हैं. (Himachal assembly election 2022) (BJP and Congress candidate list in Sirmaur) (BJP candidate list in Sirmaur) (Congress candidate list in Sirmaur)

Weather Update Himachal: हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, लाहौल-स्पीति में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. (India Weather Forecast) (Weather Update of Himachal)

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें: Himachal Election 2022: शुभ मुहूर्त तलाशने वाले प्रत्याशी क्या सूर्य ग्रहण में करेंगे नामांकन?