हमीरपुर: हमीरपुर जिले के अग्घार में गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पंहुचकर मामला दर्ज कर शव को कब्जे मे ले लिया है. हमीरपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भोटा के साथ लगते अग्घार में गाड़ी की टक्कर से मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान प्रीतम चंद निवासी अग्घार के रूप में हुई है.(road accident in hamirpur)

पुलिस ने मामला दर्ज कर शव कब्जे में ले लिया है. शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रीतम चंद अग्घार निवासी सड़क किनारे खड़ा हुआ था. अचानक पंजाब नंबर की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हुई है. इस घटना कि सूचना स्थानीय पंचायत को दी गई. (One died in road accident in Hamirpur)

उप प्रधान ने मौके पर पंहुचकर इसकी सूचना पुलिस को दी पुलिस ने मौके पर पंहुचकर मामला दर्ज कर लिया है.सदर थाना प्रभारी संजीव गौतम ने बताया कि भोटा के पास अग्घार में गाड़ी की टक्कर से एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है.