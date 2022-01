हमीरपुर: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) में कांग्रेस के नेतृत्व और टिकट आवंटन को लेकर बड़ा बयान दिया है. वह सोमवार को हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे. पीसीसी चीफ ने बयान देकर अब कांग्रेस संगठन में प्रदेश नेतृत्व में बदलाव को हवा देने वाले एक धड़े को भी जवाब देने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं इस नाते उनकी अध्यक्षता में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाना स्वभाविक है. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जिसे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे.

हमीरपुर दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ ( Kuldeep Rathore Visit Hamirpur) ने टिकट आवंटन को लेकर स्पष्ट कहा कि व्यक्ति विशेष की गणेश परिक्रमा कर किसी को टिकट (Kuldeep Rathore statement on ticket allotment) नहीं मिलेगा. आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा जो मजबूत होगा. जिताऊ और साफ छवि के उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे. हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही आवंटन का अंतिम पैमाना तय किया जाएगा. प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अभी तक अपनी नीति स्पष्ट नहीं की गई है.

कुलदीप राठौर ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर गाइडलाइन (guidelines regarding corona in himachal) जारी कर रही है, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने 10 जनवरी को प्रस्तावित अपनी रैली को रद्द कर दिया था, उसके बाद कहीं जाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से सार्वजनिक कार्यक्रमों (Public program of CM Jairam canceled in Himachal) को रद्द किया गया है.

कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान पर पीसीसी के चीफ कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बंद कमरों में सदस्यता अभियान मान्य नहीं होगा. फील्ड में जाकर ही लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा. पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक (PM Narendra Modi security breach) मामले में हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में आपसी बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि यह भाजपा नहीं है कि जहां महज 2 लोग भाषण दे और बाकी लोग ताली बजाएं. कांग्रेस में हर नेता को अपना विचार और पक्ष रखने का मौका मिलता है.

गुटबाजी के सवाल पर पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर (Clash in himachal Congress) ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि हर बैठक में सभी लोग मौजूद हो. उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी में ऐतिहासिक जीत (Congress wins in Himachal by-elections) हासिल की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी नेताओं के अपने व्यक्तिगत मजबूरी भी हो सकती है, हालांकि पार्टी को कमजोर करने का यदि प्रयास किया जाएगा तो वह इसे सहन नहीं करेंगे.

