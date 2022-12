हमीरपुर: कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है. नादौन के सेरा में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें कार्यकर्ताओं ने चुनाव के संबंधित फीडबैक दिया. सुक्खू ने बीजेपी के बड़े नेता के साथ तीन कांग्रेस प्रत्याशियों की मुलाकात को योजनाबद्ध तरीके से तैयार करवाई गई बात बताया. वहीं, आठ प्रत्याशियों के हाईकमान का बायोडाटा मंगवाने को भी कोरी अफवाह बताया है. (Sukhu said Congress will form govt in Himachal) (Nadaun Congress candidate Sukhvinder Singh Sukhu)

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेश पार्टी सत्ता हासिल करेगी. साथ ही सुक्खू ने सोशल मीडिया पर छाई खबरों को कोरी अफवाह करार देते हुए कहा कि आठ प्रत्याशियों के हाईकमान के द्वारा बायोडाटा मंगवाना केवल मात्र झूठ है. सुक्खू ने कहा कि जो विधायक जीत के आएंगे उन्हीं में से सीएम को चुना जाएगा. वहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों को ठहराने की बात पर हैरानी जताई और कहा की यह बात पूर्णतया अफवाह मात्र है.

सुक्खू ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया.

उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस के विधायक 8 दिसंबर को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही रहेंगे और यह चर्चाएं फिजूल की हैं. सभी प्रत्याशी और विधायक हिमाचल छोड़कर छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे. सुक्खू ने कहा की प्रदेश की जनता ने 12 नवंबर को अपना जनादेश दे दिया और इसका परिणाम अब 8 दिसंबर को सामने आएगा. (Sukhvinder Singh Sukhu on HP Assembly Election) (Himachal Assembly Election Result 2022)

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी चाहे कोई भी कर ले ,लेकिन जो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आएगा उसके बाद बहुमत साबित होगा. वहीं, मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार और सबसे अंतिम में पार्टी हाईकमान का फैसला ही सर्वोपरि होगा. (Sukhu claimed to form Congress govt in Himachal) (HP Assembly Election 2022)

