हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जेओए आईटी पेपर लीक मामले में सभी छह आरोपियों को बुधवार को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया. इस मामले में मुख्य आरोपी उमा आजाद और दलाल संजीव कुमार को अदालत ने फिर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि अन्य चार आरोपियों को 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड में भेजा गया है.

मामले में विजिलेंस की टीम ने आरोपियों को बुधवार को दोपहर बाद अदालत में पेश किया. बताया जा रहा है कि विजिलेंस टीम की तरफ से अदालत में यह तर्क दिया गया है कि आरोपियों के ठिकानों पर मुख्य आरोपी उमा आजाद और दलाल संजीव कुमार से अभी और भी पूछताछ की जानी बाकी है. विजिलेंस की तरफ से 5 दिन के पुलिस रिमांड को लेकर पक्ष अदालत में रखा गया था, लेकिन अदालत ने 3 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है. (JOA IT Paper Leak Case) (Paper Leak Case in hp) (JOA IT Paper Leak Case update)

मुख्य आरोपी उमा आजाद और दलाल संजीव कुमार 3 दिन के पुलिस रिमांड पर

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजिलेंस हमीरपुर रेनू शर्मा का कहना है कि दो आरोपी उमा आजाद और संजीव कुमार 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं, जबकि अन्य चार आरोपियों को अदालत ने 14 दिन के ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा है. उन्होंने कहा कि मामले में टीम हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.

दलाल संजीव कुमार के कोचिंग सेंटर में फिर दबिश देगी एसआईटी: बताया जा रहा है कि इस मामले में पेपर बेचने की कड़ी में दलाल की भूमिका निभाने वाले संजीव कुमार का जिला मुख्यालय हमीरपुर में ही एक कोचिंग सेंटर है यह कोचिंग सेंटर अब विजलेंस और एसआईटी के लिए जांच का मुख्य बिंदु है. माना जा रहा है कि इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को भी अब टीम यहां पर खंगाल सकती है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही विजिलेंस इस कोचिंग सेंटर से जुड़े तमाम पहलुओं की छानबीन करेगी.

ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स हमीरपुर.

