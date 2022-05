हमीरपुर: न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद गौरव शर्मा (MP in New Zealand Gaurav Sharma) इन दिनों अपने घर हमीरपुर पहुंचे हुए हैं. हमीरपुर के हडेटा गांव से संबंध रखने वाले डॉ. गौरव शर्मा कई सालों बाद अपने घर लौटे हैं. दरअसल गौरव शर्मा भारत में न्यूजीलैंड की ओर से ऑफिशियल टूर पर आए हुए हैं. गौरव शर्मा ने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोस्ती गहरी हो और दोनों देशों के आपसी संबंध बेहतर हों, इसके चलते वह न्यूजीलैंड सरकार की ओर से भारत आए हैं. और इसी दौरे के बीच कुछ वक्त निकालकर वो हिमाचल और अपने घर हमीरपुर पहुंचे हैं.

सांसद डॉ. गौरव शर्मा (Gaurav Sharma member of parliament in New Zealand) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के मशोबरा में छह हजार करोड़ रुपये की लागत से पूरे होने वाले प्रोजेक्ट का काम न्यूजीलैंड देख रहा है. जिसमें सेब की वैरायटी को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सके, इस पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक फंड (World Bank Apple project in Shimla) कर रहा है. इन पैसों की मदद से सेब की वैरायटी को बढ़िया बनाने पर काम किया जा रहा है.

न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद डॉ. गौरव शर्मा.

सांसद डॉ. गौरव शर्मा ने कहा कि जनता की सेवा करना ही राजनेता का काम (Indian origin MP in New Zealand) होता है. फिर चाहे आप किसी भी देश या राज्य में हों. एक राजनेता के रूप में आप जितना काम करेंगे, उतना ही फल आपको मिलेगा और प्रदेश में भी ऐसा ही होना चाहिए. सांसद गौरव शर्मा ने कहा कि कोविड की वजह से हर देश की आर्थिकी पर काफी असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि हर देश के लिए महत्वपूर्ण है कि किसी तरह से आर्थिकी को आगे बढ़ाया जाए, जिस पर हर देश को काम करने की जरूरत है.

वहीं, सांसद गौरव शर्मा के मामा हंसराज शर्मा ने कहा कि गौरव शर्मा के सांसद बनने पर वह बहुत गर्व महसूस करते हैं. आज वह कई सालों बाद घर वापिस आए हैं, ऐसे में उनसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. बता दें कि हमीरपुर के हडेटा गांव से संबंध रखने वाले गौरव शर्मा न्यूजीलैंड में सांसद बनकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. न्यूजीलैंड में हैमिल्टन वेस्ट सीट (Hamilton West in New Zealand) से लेबर पार्टी के (New Zealand Labour Party) की टिकट पर डॉ. गौरव शर्मा ने जीत हासिल की थी. गौरव शर्मा कई साल पहले ही न्यूजीलैंड शिफ्ट हो चुके हैं.

