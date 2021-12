हमीरपुर: Hamirpur Police Anti drug campaign: जिला हमीरपुर में नशा तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई (Hamirpur Police Anti drug campaign) की है. पुलिस ने भोरंज थाना क्षेत्र के तहत झरलोग कस्बे के पास देसी शराब का बड़ा जखीरा बरामद (illegal liquor seized in hamirpur) किया है. मामला दर्जकर पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है.

मिली जानकारी के अनुसार भोरंज पुलिस (bhoranj police) नाका लगा रखा था. एक जीप भोटा से जाहू की तरफ जा रही था. नाके पर पुलिस ने जीप को तलाशी के लिए रोका. तलाशी के दौरान 100 पेटी अवैध देसी शराब बरामद हुई. आरोपी चमन लाल, गांव जजरोता, जिला मंडी को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

आरोपी के खिलाफ भोरंज पुलिस (bhoranj police) ने मुकदमा नंबर 194/ 21 के तहत धारा 39(1)A एचपी एक्साइज एक्ट दर्ज किया है. इस बारे में भोरंज थाना प्रभारी जगपाल ने मामले की पुष्टि की है. वहीं, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉ. आकृति शर्मा (sp hamirpur dr arakriti sharma) ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर (sp hamirpur on liquor case ) रही है. किसी भी सूरत में नशा तस्करों को नहीं बख्शा जाएगा.

