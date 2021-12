हमीरपुर: नगर परिषद हमीरपुर के 50 लाख से अधिक गृहकर (House Tax of Municipal Council Hamirpur) पर डिफॉल्टरों ने कुंडली मार रखी है. लाखों रुपए पर कुंडली मारकर बैठे कई गृहकरदाता गृहकर के भुगतान का नाम तक नहीं (Home tax payers are not paying tax) ले रहे. हाउस टैक्स जमा करने की समयावधि बीत जाने के उपरांत भी नगर परिषद को गृहकर का भुगतान नहीं किया जा रहा है. ऐसे में नगर परिषद इन डिफॉल्टरों को एक बार फिर नोटिस (Hamirpur Municipal Council notice to defaulters) निकालने की तैयारी में है.

नोटिस निकालकर इन्हें जल्द गृहकर (house tax) जमा करवाने के लिए कहा जाएगा. नोटिस की अवहलेना करने पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई नगर परिषद के माध्यम से अमल में लाई जाएगी. बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 -21 में नगर परिषद को गृहकर के रूप में डेढ़ करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त होनी थी. हालांकि करीब एक करोड़ से ज्यादा की राशि नगर परिषद को गृहकर के रूप में मिली है, लेकिन डिफॉल्टरों ने अभी भी 50 लाख से अधिक के अमाउंट पर अनावश्यक कब्जा जमा रखा है. नगर परिषद के नोटिस की भी कई बार अवहेलना की जा चुकी है.

बताया जा रहा है कि इनमें 40 से 45 ऐसे बड़े डिफॉल्टर हैं जिनके पास लाखों रुपए फंसे हुए हैं. हालांकि इनके अलावा भी डिफॉल्टरों की सूची में दर्जनों नाम शामिल हैं लेकिन इन्हें बड़े डिफाल्टरों की सूची में शामिल नहीं किया गया है. सभी डिफॉल्टरों से नगर परिषद पैसा निकलवाने का प्रयास कर रही है. नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer of Municipal Council Hamirpur) केएल ठाकुर का कहना है कि वर्ष 2021-22 के लिए गृह करदाताओं का मूल्यांकन (Assessment of Home Taxpayers) किया जाएगा. वर्ष 2020-21 में अधिकांश गृहकरदाताओं ने गृहकर की अदायगी कर दी है. अभी भी करीब 60 लाख रुपए गृहकर डिफॉल्टरों के पास फंसा हुआ है. ऐसे डिफॉल्टरों को नगर परिषद के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे.



बता दें कि वर्ष 2020-21 के डिफॉल्टरों से गृहकर का पैसा निकलवाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे. नोटिस जारी कर इन्हें जल्द गृहकर की अदायगी करने के लिए कहा जाएगा. इसके साथ ही नगर परिषद हमीरपुर वर्ष 2021-22 के लिए गृह करदाताओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया (Home Taxpayers Assessment Process) शुरू करने जा रहा है.



