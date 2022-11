नादौन: हिमाचल प्रदेश की नादौन विधानसभा प्रदेश (Naduan assembly seat) की महत्वपूर्ण सीट है. इस क्षेत्र में 2017 विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2017) में राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal assembly election 2022) में इस क्षेत्र की जनता किसे अपने विधायक के रूप में चुनेगी यह तो 8 दिसंबर को (Himachal election result date) आने वाले परिणाम से ही पता चल पाएगा. ऐसे में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हम आपको बता रहे हैं प्रदेश की नादौन विधानसभा सीट के बारे में जो जिला हमीरपुर के अंतर्गत आती है.

नादौन विधानसभा सीट पर 2017 में कांग्रेस की जीत हुई थी. इस साल कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू (who is Sukhvinder Singh Sukhu) ने बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री (who is vijay agnihotri) को 2349 वोटों से मात देकर जीत का परचम लहराया था. अगर हम 2012 की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी के विजय अग्निहोत्री को बहुमत से जीत हासिल हुई थी. इस सीट का इतिहास देखा जाए तो अभी तक यहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू का पलड़ा भारी रहा है. सुक्खू ने अब 2022 में भी जीतने के लिए अपना नामांकन भर दिया है. अब देखना ये होगा कि क्या यहां की जनता फिर से उन्हें अपना विधायक चुनेगी या नहीं?

नादौन सीट पर वोटिंग शुरू

